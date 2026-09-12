Reabre sus puertas una alquería de origen medieval de València que tiene uno de los últimos criaderos de gusanos de seda

La Alquería Félix, situada en el Parque de Marxalenes, volverá a abrir sus puertas al público a partir del próximo lunes 14 de septiembre. El espacio podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, y los martes y jueves también por la tarde, de 16:00 a 19:00 horas. Además, abrirá el último sábado de cada mes, de 10:00 a 13:00 horas.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha destacado que “recuperamos la apertura ordinaria de un espacio que conserva un patrimonio único vinculado a la historia de la huerta y a la tradición sedera valenciana”.

“Queremos que la Alquería Félix vuelva a formar parte de las visitas y actividades habituales y que vecinos, centros educativos y todas aquellas personas interesadas puedan conocer de primera mano cómo era la vida en la huerta valenciana y el patrimonio que todavía conservamos en la ciudad”, ha señalado Gil.

Durante estos últimos meses, la Alquería Félix ha mantenido su actividad y ha continuado recibiendo visitas y acogiendo diferentes iniciativas, pero no ha contado con una apertura diaria. “El espacio ha seguido recibiendo visitas previamente concertadas, lo que ha permitido que grupos escolares, colectivos de personas mayores, vecinos y otras entidades hayan podido conocer el inmueble y su patrimonio”, ha aclarado la concejala.

La Alquería Félix está en el Parque de Marxalenes / Levante-EMV

Asimismo, la alquería ha acogido a jóvenes artistas en el marco de los Premios de Creatividad de Residencias Artísticas y se ha abierto a diferentes asociaciones culturales y vecinales que han solicitado utilizar el espacio para sus actividades.

“Con la recuperación de la apertura ordinaria, la Alquería Félix amplía ahora las posibilidades de visita y vuelve a contar con un horario regular que permitirá acercar este espacio patrimonial a un mayor número de personas”, ha anunciado Gil.

El inmueble cuenta con una exposición permanente formada por ocho paneles que explican su historia y muestran cómo era la vida en la huerta valenciana. Estos contenidos se complementan con folletos informativos y una audioguía a la que se puede acceder mediante códigos QR.

La exposición permite conocer la historia de la Alquería Félix, sus características arquitectónicas y su evolución constructiva, además de explicar qué es una alquería y cómo se desarrollaba la vida cotidiana en la huerta valenciana.

Criadero de gusanos de seda

Entre los elementos de mayor interés patrimonial destaca el denominado “llit de cuc” o andana, situado en la planta superior y fechado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Se trata de una estructura de madera con estantes de caña que se utilizaba para la cría del gusano de seda durante su ciclo de reproducción. Los capullos obtenidos se destinaban posteriormente a la elaboración del hilo de seda. Esta estructura es uno de los ejemplos más completos de las antiguas andanas que existieron en València, vinculadas a una actividad que tuvo una gran importancia en la historia económica y social de la ciudad.

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Los 'llit de cucs' donde se criaban los gusanos de seda en la andana de la alquería / Hortensia García

El nombre de la alquería procede de sus últimos propietarios, cuya familia fue conocida durante generaciones, desde el siglo XIX, como Félix Valls.