Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llorca borra barones provincialesAlquiler ValenciaIncendio Alberic AP-7Detenidos A-3Cresta africanaOkupas BenicalapNueva candidata Fallera Mayor
instagramlinkedin

Patrimonio

Reabre sus puertas una alquería de origen medieval de València que tiene uno de los últimos criaderos de gusanos de seda

El histórico inmueble situado en el Parque de Marxalenes reactiva su apertura diaria tras meses funcionando solo con visitas concertadas

La Alquería Félix contará con horario de visitas diarias

La Alquería Félix contará con horario de visitas diarias / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

F. Pascual

València

La Alquería Félix, situada en el Parque de Marxalenes, volverá a abrir sus puertas al público a partir del próximo lunes 14 de septiembre. El espacio podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, y los martes y jueves también por la tarde, de 16:00 a 19:00 horas. Además, abrirá el último sábado de cada mes, de 10:00 a 13:00 horas.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha destacado que “recuperamos la apertura ordinaria de un espacio que conserva un patrimonio único vinculado a la historia de la huerta y a la tradición sedera valenciana”.

“Queremos que la Alquería Félix vuelva a formar parte de las visitas y actividades habituales y que vecinos, centros educativos y todas aquellas personas interesadas puedan conocer de primera mano cómo era la vida en la huerta valenciana y el patrimonio que todavía conservamos en la ciudad”, ha señalado Gil.

Durante estos últimos meses, la Alquería Félix ha mantenido su actividad y ha continuado recibiendo visitas y acogiendo diferentes iniciativas, pero no ha contado con una apertura diaria. “El espacio ha seguido recibiendo visitas previamente concertadas, lo que ha permitido que grupos escolares, colectivos de personas mayores, vecinos y otras entidades hayan podido conocer el inmueble y su patrimonio”, ha aclarado la concejala.

La Alquería Félix está en el Parque de Marxalenes

La Alquería Félix está en el Parque de Marxalenes / Levante-EMV

Asimismo, la alquería ha acogido a jóvenes artistas en el marco de los Premios de Creatividad de Residencias Artísticas y se ha abierto a diferentes asociaciones culturales y vecinales que han solicitado utilizar el espacio para sus actividades.

“Con la recuperación de la apertura ordinaria, la Alquería Félix amplía ahora las posibilidades de visita y vuelve a contar con un horario regular que permitirá acercar este espacio patrimonial a un mayor número de personas”, ha anunciado Gil.

El inmueble cuenta con una exposición permanente formada por ocho paneles que explican su historia y muestran cómo era la vida en la huerta valenciana. Estos contenidos se complementan con folletos informativos y una audioguía a la que se puede acceder mediante códigos QR.

La exposición permite conocer la historia de la Alquería Félix, sus características arquitectónicas y su evolución constructiva, además de explicar qué es una alquería y cómo se desarrollaba la vida cotidiana en la huerta valenciana.

Criadero de gusanos de seda

Entre los elementos de mayor interés patrimonial destaca el denominado “llit de cuc” o andana, situado en la planta superior y fechado entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Se trata de una estructura de madera con estantes de caña que se utilizaba para la cría del gusano de seda durante su ciclo de reproducción. Los capullos obtenidos se destinaban posteriormente a la elaboración del hilo de seda. Esta estructura es uno de los ejemplos más completos de las antiguas andanas que existieron en València, vinculadas a una actividad que tuvo una gran importancia en la historia económica y social de la ciudad.

Noticias relacionadas

Los 'llit de cucs' donde se criaban los gusanos de seda en la andana de la alquería

Los 'llit de cucs' donde se criaban los gusanos de seda en la andana de la alquería / Hortensia García

El nombre de la alquería procede de sus últimos propietarios, cuya familia fue conocida durante generaciones, desde el siglo XIX, como Félix Valls.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Contratadas las obras para derribar el quiosco-bar del Parterre
  2. El Ayuntamiento de València pierde 8 millones en una 'app fantasma' de movilidad
  3. La JCF anuncia el cambio de una candidata a fallera mayor
  4. Pérez Galdós: cuatro carriles abiertos y mucho trabajo por hacer
  5. El 'pirómano' de El Saler asegura que en el último fuego estaba allí y creía que lo iban a detener: 'Me esperaba lo peor
  6. Catalá anuncia acciones legales contra los responsables del incendio forestal de El Saler
  7. Las motos se comen las nuevas aceras de la calle Colón
  8. Los árboles quemados junto a la carretera se retirarán en seguida para dulcificar el aspecto del incendio del Saler

El futuro del asentamiento de la Fórmula 1, entre el pacto social y la orden judicial

El futuro del asentamiento de la Fórmula 1, entre el pacto social y la orden judicial

Oposiciones de maestros 2026 en la Comunitat Valenciana: 15.697 aspirantes se examinan hoy por 1.959 plazas

Oposiciones de maestros 2026 en la Comunitat Valenciana: 15.697 aspirantes se examinan hoy por 1.959 plazas

Acció Ecologista Agró volverá a judicializar el futuro del hotel Sidi Saler

Reabre sus puertas una alquería de origen medieval de València que tiene uno de los últimos criaderos de gusanos de seda

Reabre sus puertas una alquería de origen medieval de València que tiene uno de los últimos criaderos de gusanos de seda

Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas

Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas

La JCF convoca a una nueva candidata a Fallera Mayor a escasas horas de la presentación oficial por una nueva renuncia

La JCF convoca a una nueva candidata a Fallera Mayor a escasas horas de la presentación oficial por una nueva renuncia

Fuset (Compromis) reclama que las falleras no hagan el viaje en barco y que la convivencia la hagan en El Saler

Fuset (Compromis) reclama que las falleras no hagan el viaje en barco y que la convivencia la hagan en El Saler

146 falleras se embarcan en la aventura de ser Fallera Mayor de València 2027

146 falleras se embarcan en la aventura de ser Fallera Mayor de València 2027
Tracking Pixel Contents