Pérez Galdós y Giorgeta incluirán 644 nuevos árboles para mejorar los espacios con sombra

El Ayuntamiento de València continúa con los trabajos del eje de las avenidas Giorgeta–Pérez Galdós, que fue abierto al tráfico el pasado miércoles coincidiendo con el inicio de curso, y ahora ha llegado el turno al arbolado que ornamentará la zona y proporcionará espacios verdes así como una mayor superficie de zonas de sombra.

Según los datos ofrecidas por el concejal de Urbanismo Juan Giner, el proyecto prevé la plantación de 644 ejemplares de arbolado y más de 6.800 metros cuadrados de zonas verdes a lo largo de todo el ámbito, con soluciones específicas para que los árboles puedan desarrollarse y generar sombra efectiva.

Los árboles situados en zonas de pavimento duro se plantarán en alcorques de 1,5 × 2,0 metros, confinados por chapa de acero galvanizada. Además, en todos los puntos donde es posible, se tiende a maximizar alcorques, algunos de los cuales serán corridos y vegetados para dar mayor presencia de verde a nivel del suelo y favorecer el desarrollo del arbolado. Se prevé plantar estos alcorques corridos con especies arbustivas, y rematados con una capa de restos de poda triturados para mantener la humedad.

La memoria de la actuación contempla asimismo alineaciones de arbolado en ambas aceras. En la acera este (sol) se plantea una alineación destinada a generar sombra sobre el carril bici proyectado y sobre el tránsito peatonal. En la mediana ajardinada central se mantiene la alineación existente de Washingtonia robusta y se completa con nuevas especies.

Por otro lado, la obra que se está ejecutando incorpora una nueva red de riego para abastecer las zonas verdes proyectadas, con sectorización en once sectores y 54 subsectores, y con distintas tipologías de riego según el tipo de área (zonas ajardinadas, jardineras y alcorques).

Esta actuación verde "transforma la sección de la avenida para ganar espacio peatonal y reforzar la infraestructura verde con el objetivo de mejorar el confort climático y la calidad del espacio público", aseguran desde el ayuntamiento. “Más sombra y menor impacto climático es uno de los objetivos de la actuación en materia medioambiental de la reforma estas las dos avenidas, que afronta su recta final una vez abiertos provisionalmente los carriles de tráfico rodado”, ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

De hecho, ha asegurado el concejal, “esta fue una de las premisas cuando se redactó el proyecto definitivo de reforma ambas avenidas, y que se enmarca dentro del plan municipal para crear más sombras en las calles de la ciudad, del que ya se han realizado pruebas piloto como la instalación de toldos en las plazas de España y de América”. “El gobierno de Catalá –ha añadido Giner- mantiene esta misma línea en otras actuaciones, como son la próxima reforma de la plaza San Agustín, donde está prevista la colocación de 308 metros cuadrados de pérgolas y la plantación de 69 árboles para generar zonas de sombra donde actualmente apenas existen”.

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