Proponen crear un ‘Bo Teatre’ como el del comercio para facilitar el acceso a la cultura

Compromís llevará a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de València, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada teatral, una propuesta para crear el ‘Bo Teatre València’, un programa municipal de bonos culturales para facilitar el acceso de la ciudadanía a las artes escénicas y crear nuevos públicos.

El concejal de Compromís per València, Pere Fuset, ha explicado que la iniciativa plantea una dotación inicial de 250.000 euros y 10.000 bonos culturales, priorizando especialmente las familias con menos recursos y las personas que tienen más dificultades para acceder habitualmente a la oferta cultural. El objetivo es que el precio no sea una barrera para disfrutar del teatro.

La iniciativa parte de una idea sencilla: “si el Ajuntament ya utiliza el Bo Comerç impulsado por Compromís para apoyar al comercio de proximidad, puede hacer lo mismo con la cultura. Un bono cultural puede ayudar a las familias a acceder a los teatros, a la vez que contribuye a llenar las salas y reforzar la actividad del sector escénico valenciano.”

El concejal valencianista plantea que “si sabemos que los bonos funcionan para el comercio local debemos extenderlos a un ámbito como la cultura para que sea un derecho accesible para todos y todas”. Así, como con los bonos de comercio, doblaría la cantidad invertida por el vecindario para favorecer la adquisición de entradas.

El ‘Bo Teatre’ que propone Compromís estaría especialmente orientado a generar nuevos hábitos culturales. La propuesta busca que personas que hoy no frecuentan los teatros puedan descubrir las salas de la ciudad e incorporar la asistencia a espectáculos entre sus opciones de ocio y cultura.

Además, Compromís plantea que el programa tenga un retorno directo sobre el tejido cultural valenciano, favoreciendo la actividad de salas, teatros, compañías y profesionales de las artes escénicas.

“Queremos que las familias tengan más fácil entrar al teatro y que los teatros tengan más fácil llegar a su público. Porque una València con más gente a los teatros es también una ciudad con más peso para la cultura”, asegura Fuset.

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La propuesta llega con el inicio de la temporada teatral, un momento que Compromís considera especialmente adecuado para abrir el debate sobre cómo ampliar los públicos y garantizar que la oferta cultural de València sea realmente accesible para toda la ciudadanía.