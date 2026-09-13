La ronda norte de Mislata moviliza a 300 personas en defensa de la huerta de Campanar

Alrededor de 300 personas han recorrido este domingo la huerta de Campanar para mostrar su rechazo al proyecto de conexión viaria entre la zona norte de Mislata y València, la conocida como ronda norte de Mislata. La movilización, convocada por siete colectivos vecinales y ecologistas, ha servido para mostrar sobre el terreno el paisaje agrícola que resultaría afectado por una infraestructura que incluye un puente de 200 metros sobre el antiguo cauce del Turia y cerca de un kilómetro de nuevo vial hasta enlazar con la glorieta de Pío Baroja y General Avilés.

La marcha se ha iniciado alrededor de las 10.30 horas en las inmediaciones del parque de Bomberos de Campanar y ha recorrido la Partida de Dalt, una de las bolsas de huerta en producción que todavía sobreviven junto al tejido urbano de València. Durante el trayecto, el presidente de la Associació de Veïns i Veïnes de Campanar, Pep Benlloch, ha ido explicando algunos de los elementos históricos, agrícolas e hidráulicos del paisaje por el que discurriría la carretera.

Benlloch ha destacado la presencia de las acequias de Rascanya, Mestalla y Tormos y de distintos brazos de la red tradicional de riego que se verían afectados por el trazado, ya que el vial obligará a soterrar algunos de estos elementos históricos.

"La carretera atraerá más tráfico"

El dirigente vecinal también ha recordado la transformación experimentada por estos terrenos durante las últimas décadas. Una parte de este espacio llegó a sufrir una fuerte degradación y a convertirse durante años en un punto de venta de droga, hasta que fueron los propios agricultores quienes recuperaron parcelas y cultivos sin ayudas públicas. “Es una huerta en producción”, ha insistido Benlloch, quien ha lamentado que se proyecte ahora una carretera sobre unos campos que continúan cultivándose.

“La huerta tiene el grado máximo de protección y, además, el proyecto pasa por el Parc Natural del Túria, donde quieren hacer el puente”, había advertido minutos antes del inicio de la marcha. A su juicio, la nueva conexión no resolverá el problema de movilidad de Mislata, sino que puede terminar atrayendo más vehículos. “La carretera atrae tráfico y después se tendrá que ampliar porque siempre pasa igual”, ha afirmado.

Para Benlloch, la alternativa debería pasar por reforzar el transporte público metropolitano. El dirigente vecinal relaciona además la construcción de la ronda con los futuros desarrollos urbanísticos previstos en Mislata y teme que el nuevo acceso genere nuevas presiones sobre el territorio. “Ya sabemos lo que viene después de la carretera: desprotección y más construcción”, ha señalado.

La protesta llega apenas dos días antes de que, este martes 15 de septiembre, concluya el proceso de participación pública del Estudio de Integración Paisajística abierto por la Generalitat. La solución seleccionada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación es la denominada alternativa 3, que parte de la avenida Escultor Navarro de Mislata, cruza el antiguo cauce del Turia mediante un viaducto de unos 200 metros y continúa hacia València hasta la glorieta de Pío Baroja y General Avilés.

Hasta 18.000 vehículos

El proyecto contempla un vial urbano de un carril por sentido, con una calzada de seis metros, además de un itinerario ciclopeatonal. La Generalitat justifica la infraestructura por la elevada presión de tráfico que soporta actualmente la calle San Antonio de Mislata, principal eje de conexión con València, por la que circulan entre 13.000 y 18.000 vehículos diarios. El objetivo declarado es ofrecer una nueva salida a la zona norte de Mislata, reducir el tráfico de paso por sus calles interiores y mejorar la conexión de los futuros desarrollos del sector Quint II.

La solución elegida, sin embargo, tiene una afección directa sobre terrenos protegidos. La propia documentación del proyecto reconoce que discurre por suelos considerados dotaciones de red primaria de zonas verdes y por terrenos sometidos a protección agrícola, por lo que su ejecución requerirá modificaciones urbanísticas tanto del planeamiento de Mislata como en relación con la normativa del Plan de Acción Territorial de la Huerta de València.

Marc Ferri, representante de Per l'Horta, ha defendido antes de comenzar la marcha que la movilización pretende que los participantes puedan “conocer el impacto” de la infraestructura sobre el terreno. “No es cualquier cosa. Es una carretera de un kilómetro, pero transcurre por territorio protegido del Parc Natural del Túria. Van a hacer un puente de 200 metros y después 800 o 900 metros de carretera sobre huerta protegida”, ha afirmado.

Ferri ha subrayado asimismo el valor histórico de la Partida de Dalt de Campanar, donde se conserva un conjunto de molinos y una red hidráulica vinculada a las acequias históricas. “Desde el punto de vista histórico y patrimonial es uno de los puntos más importantes de lo que nos queda de la huerta de València”, ha defendido. Para Per l'Horta, tiene además especial importancia que los terrenos afectados no sean campos abandonados, sino parcelas que continúan cultivándose.

Los colectivos cuestionan también que la apertura de una nueva vía consiga reducir la congestión. Ferri considera previsible que parte de los conductores utilicen la nueva conexión para atravesar Mislata en dirección a la V-30, lo que podría generar nuevo tráfico en una zona próxima al puente del Nou d'Octubre que ya soporta una elevada circulación.

Marcha por la huerta de Campanar contra la Ronda Norte de Mislata. / Eduardo Ripoll

La alternativa más dañina con la huerta

Una de las principales críticas se dirige a la elección de la alternativa 3. El estudio analizó otras dos posibilidades más próximas al casco urbano de Mislata: una con un viaducto de 92 metros y otra con un paso inferior de 420 metros bajo el antiguo cauce. Ambas presentaban, según la documentación, una menor afección a la huerta y al Parc Natural del Túria, aunque fueron descartadas por su mayor impacto sobre las áreas residenciales y el Parque de la Canaleta y, en el caso del paso inferior, por problemas de inundabilidad.

La opción seleccionada se considera técnicamente más equilibrada al alejar el tráfico de las viviendas y facilitar la continuidad entre la Canaleta, el Parc Natural del Túria, el Parque de Cabecera y el futuro sistema de parques metropolitanos. El proyecto incluye medidas de integración paisajística como revegetación de taludes, plantación de arbolado y tratamiento de los bordes de la infraestructura.

“Estamos volviendo a las viejas políticas de crecer y crecer sin pensar qué se quiere hacer”, ha asegurado Ferri, quien critica que un proyecto que llevaba años sin avanzar vuelva ahora a ponerse sobre la mesa pese a la protección territorial existente.

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La marcha ha sido convocada por Per l'Horta, Taula per la Partida, la Coordinadora en Defensa dels Boscos del Túria, la Associació de Veïns i Veïnes de Campanar, H2O Mislata, la Associació Cultural Cantarranes de Benimàmet y los Comitès Locals de Defensa i Reconstrucció.