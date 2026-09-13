Los primeros brotes verdes llegan al Saler, pero la recuperación será "larga y necesitará gestión"

El incendio del Saler va camino de convertirse en el acontecimiento del año en la ciudad de València. Y que así sea, porque querría decir que no ha habido contratiempos peores después de unos años en los que un incendio urbano y una inundación han alterado la vida cotidiana, en esas ocasiones de forma más dramática.

El resultado es el conocido: la destrucción de 37 hectáreas de la Devesa. En términos absolutos, apenas una mancha dentro de la masa forestal que se pierde cada año. En los relativos, un daño notable de un terreno que, por su particularidad y por su fragilidad, desazona cada vez que se pierde.

Han pasado casi veinte días y la ciudadanía empieza a hacerse cargo de lo sucedido. No tiene más remedio: muchos pasan por su vera cada día. Y los fines de semana, muchísimos más. Tienen vistas en primera fila de palco a desastre: quinientos metros de árboles quemados. Tanto por carretera como por los caminos.

En el interior, y pasado poco más de medio mes, la naturaleza intenta abrirse paso. Pero ya se avisa: esto va para largo. Aún así, las plantas empiezan a abrirse paso. Los primeros brotes empiezan a aparecer en el secarral, especialmente en zonas que, aún quemadas, están cerca de arbolado vivo y sobre el que las primeras hierbas empiezan a teñir, de verde el entorno.

Francisco Calabuig

En la zona cero queda mucho por hacer. Es un paisaje lunar, calcinado y desolado. La Devesa, cubierta por un manto de maleza, es casi impenetrable -los Bomberos tuvieron muchos problemas precisamente por eso-. Ahora, con todo quemado, lo que queda es la realidad desnuda: un terreno muy bacheado. «Es que son dunas, no lo olvides». En el suelo, una capa de ceniza. Los servicios de limpieza han contabilizado una tonelada y media de material retirado, acumulado durante años y décadas: fundamentalmente, plásticos. Ahora se ven también envases de vidrio de a saber cuanto tiempo. Aún no se ha evaluado la pérdida de fauna. Sobre el terreno solo se contemplan cientos, miles de conchas de caracoles abrasados.

¿Y ahora qué? Esta semana se han dado a conocer los pasos a seguir. Que nadie piense que la herida (la visual) no va a supurar durante tiempo. Hará daño a la vista porque la reparación no es ni rápida ni sencilla.

No hay más que irse unos kilómetros al sur para apreciar la que será la fotografía de futuro: el incendio de 2024 está reparado en lo que es matorral y cañaveral, que ha vuelto a crecer, pero sobre el que se alzan, acusadoras, numerosas copas de árboles ya secas, muertas.

Contraste en la zona quemada en 2024: vegetación creciendo y árboles quemados / Francisco Calabuig

El director general de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat Valenciana, José Rueda, ha sido un interlocutor especialmente válido a la hora de establecer el marco en el que se irán desarrollando los acontecimientos. Ya se ha anunciado que primero llegará un informe del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani que establecerá qué masa forestal está en condiciones y cual no. Y también que se procederá a la tala y retirada de aquel arbolado que pueda comprometer la seguridad.

El futuro de la zona afectada hay que verlo a corto plazo, pero que se mide por años. «Hay que esperar un tiempo. La vegetación, el pasto, rebrotará seguro». Siempre vuelve. «Pero el arbolado es el que le tiene que costar más». Puede ser por semilla o acortar los plazos a base de plantones.

El desolado aspecto en medio del reciente incendio / Francisco Calabuig

Repoblaciones desde 1910

Porque ‘Repoblación’ es una de las palabras que más se ha repetido en las últimas semanas. Es como si hubiera prisa por pasar a la acción lo más pronto posible para quitar de la vista el paisaje chamuscado. Rueda revela que precisamente la repoblación «es una de las causantes de la masa forestal que tiene ahora mismo la Devesa. Tenemos referencias de acciones de ese tipo en 1910, 1937, 1957...». Las repoblaciones son caras, aunque no parece que eso sea óbice a la hora de recuperar un espacio tan emblemático. «Es verdad que las actuales son con menos de la mitad de los árboles por hectárea de antaño. Antes podían ser dos mil y ahora se hacen con 600 o 700».

El director de prevención aporta precisamente otra sugerencia: el mosaico. «Las masas mosaicas son buenas para la prevención. Sería conveniente buscar especies más resilientes al fuego: quejigos (el roble valenciano), encinas... y a esto hay que añadir una buena gestión». Siempre y cuando no sea, por ejemplo, eucalipto, empleado en su momento para desecar alguna de las ‘mallaes’ pero que crece de forma agresiva respecto al resto del bosque.

El debate del desbrozado siempre está ahí. «Es importante, pero ha de ser selectivo, evitando aquellas especies que si las retiras, te saldrán más fuertes».

A pie de carretera, el incendio de 2024 ha reverdecido, pero con los árboles quemados y muertos / Francisco Calabuig

Pastoreo... si, pero no

También ha entrado en el debate la cuestión de introducir el ganado. «A ver, poder, se puede, pero no es un lugar más adecuado porque es un territorio muy antropizado» -’tocado’ por la mano del hombre- «con caminos, viales, personas, caminantes, bicicletas... y la carretera. El ganado hace un trabajo natural, eso es indudable. También es verdad que come lo que le sienta bien, lo tierno. Incluso ahora existen sistemas por GPS que controlan su ubicación y que permiten perimetrarlos sin que atraviesen zonas de peligro. Es una opción respetable, pero ahí, en concreto, no me parece la mejor». De hecho, la actividad humana ha regresado: los ciclistas, los caminantes, han retomado los senderos y tienen visita en primera fila al desastre.

En el paisaje lunar aparecen botellas de vidrio de todas las épocas / Francisco Calabuig / D

Un tronque quemado emerge sobre los terrenos de 2024 / Francisco Calabuig

Si llueve pronto, mejor

Una clave a tener en cuenta viene ahora mismo. «Sería importante que este otoño fuera lluvioso». Agua para crear las condiciones del rebrote. Es algo que no ha pasado en la medida deseable en el anterior incendio y que ha provocado que el proceso «no esté funcionando como se desearía». Pedir agua es fácil, pero la natural es complicada «porque las condiciones que estamos viviendo no son especialmente buenas» en alusión a las sequías periódicas que sufre la ciudad.

«Paciencia. Sobre todo, paciencia» reclama José Rueda. La naturaleza lo hará sola y siempre estamos a tiempo para ayudarla». El Saler precisa «gestión». Habría que escribirlo en mayúscula porque «gestión es el todo: el tratamiento, la contención, la poda... poner recursos para que el impacto sea el menor posible. Del fuego no podrás escapar porque se producen, pero la gestión siempre te ayudará a evitar los daños».

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Ahora mismo, si se viene desde el Perellonet y se acerca al pueblo del Saler se encuentra no un manto verde, habitual en el recorrido, sino rojizo, escaldado por el fuego. El antecedente se puede ver unos kilómetros antes y habla de un paisaje, si, verde, pero no paradisíaco.