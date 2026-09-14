Catalá convoca el debate de la ciudad con tres días de adelanto: la oposición dice que se quiere evitar la crítica vecinal

El Ayuntamiento de València celebrará este próximo jueves, 17 de septiembre, a partir de las 10:30 horas, el debate sobre el estado de la ciudad, en el que la alcaldesa, María José Catalá, defenderá las actuaciones realizadas por su gobierno este último año y anunciará las acciones previstas para el próximo ejercicio antes de las elecciones municipales de 2027.

En el último debate sobre el estado de la ciudad, celebrado el 11 de septiembre de 2025, Catalá anunció, entre otras cosas, un Plan de Infraestructuras Críticas 2026-2031, con 55 medidas centradas, sobre todo, en incrementar la protección de la ciudad ante situación de emergencias, y dotado con un presupuesto de 120 millones de euros. Asimismo, Catalá anunció inversiones en la mejora del suministro de agua en la zona norte de la ciudad, así como medidas para afrontar las olas de calor extremo, más policías y bomberos en la plantilla y el mantenimiento de la rebaja de impuestos.

Para la oposición, sin embargo, esta convocatoria se ha hecho apenas con tres días de adelanto y de forma precipitada para evitar la presencia de las asociaciones ciudadanas, que suelen ser muy críticas con la gestión municipal.

Sin tiempo para inscribirse

El portavoz municipal del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, ha denunciado las "prisas" del gobierno local para fijar la fecha del debate y ha acusado al PP y Vox de "dificultar deliberadamente la participación de los vecinos, vecinas y entidades de València al comunicar la convocatoria sin tiempo suficiente para que puedan organizarse e inscribirse". "Un año más, Catalá convoca el debate más importante sobre la situación de València con prisas y sin dar tiempo a la ciudadanía. No es una casualidad. Cuanto menos tiempo tengan los vecinos y las entidades para enterarse, organizarse y participar, menos voces incómodas tendrá que escuchar la alcaldesa en el pleno", ha señalado Sanjuan.

A su juicio, el gobierno de PP y Vox "prefiere hablar de su València de escaparate antes que escuchar a quienes sufren el precio real de sus políticas". "Catalá quiere una València sin vecinos que puedan denunciar que el precio de su modelo de negocio es vivir en una ciudad peor y mucho más cara. Quieren beneficio y silencio", ha afirmado Sanjuan, quien ha advertido de que los socialistas no van a permitir que "las prisas del PP sirvan para silenciar a la ciudad real".

Por este motivo, Sanjuan ha hecho un llamamiento a vecinos, vecinas, asociaciones y entidades para que se inscriban y participen en el Debate sobre el Estado de la Ciudad: "Que las prisas de Catalá no nos callen. Queremos que el jueves en el Ayuntamiento se escuche el estado real de València, el de quienes viven sus problemas todos los días y no el relato complaciente que pretende construir el PP", ha indicado.

Gobierno de maquillaje

Por su parte, Papi Robles, portavoz de Compromís per València, ha celebrado la convocatoria del debate y ha lamentado el intento de censura. "Estamos preparadas para explicarle a la ciudadanía por qué el gobierno de Catalá ha fracasado. Nos alegra la convocatoria del Debate del Estado de la Ciudad, aunque a Catalá siempre le interesa mucho censurar que la gente le diga las verdades a la cara, sobre todo cuando son entidades y asociaciones que hacen una lectura de la realidad que ella niega. Pero no nos encontrará en el lamento porque, como digo, teníamos ganas de este necesario debate. Es la oportunidad para desenmascarar, cara a cara, el modelo de ciudad de Catalá, totalmente vendido a los especuladores. Que hayan convocado el pleno con prisas no nos da miedo, al contrario: retrata la debilidad de un gobierno que sabe que no tiene nada que enseñar. Hace un año, en este mismo atril, Catalá prometía inversiones millonarias en infraestructuras que el vecindario sigue sin ver en sus barrios, y ese es el patrón que se repite cada septiembre: mucha palabra y ninguna ejecución".

Para Robles, "el de Catalá es el gobierno de la parálisis y el maquillaje. Ha iniciado el cuarto año de mandato sin nada nuevo que ofrecer más que anuncios sin materializar y fotografías propagandísticas. De trigo, ni un grano, porque nada se ha traducido en ninguna solución real para quien no puede pagar el alquiler o no puede emanciparse". Más de tres años después, PP y Vox han construido una ciudad a dos velocidades, donde se premia a quien más tiene y se castiga con el recibo de la basura a quien menos, una ciudad cada vez más dependiente del turismo y cada vez más cara para quien vive en ella", añade.

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"Tendremos la oportunidad de explicar nuestro modelo, que es el de una ciudad que cuida a su vecindario y no deja a nadie atrás. Por eso celebramos que este sea su último discurso del estado de la ciudad como alcaldesa: en 2027 los valencianos y las valencianas pasarán la página de un gobierno que ha elegido los privilegios de unos pocos antes que la vida de la mayoría."