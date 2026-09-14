Las diferencias sobre el paso de la EMT complican la reforma de la Plaza del Ayuntamiento

La reforma de la Plaza del Ayuntamiento de València se enfrenta a un importante problema, que es el paso de la EMT por un recinto que se quiere básicamente peatonal. Las propuestas del arquitecto Miguel del Rey, redactor del proyecto, para canalizar ese paso de autobuses y minimizar su impacto en la plaza, han sido rechazadas por la propia empresa y de momento no se ha buscado una alternativa. Eso significa que la presentación del plan definitivo, basado el proyecto Re-Natura, ganador del concurso de ideas de 2022, puede retrasarse aún más en el tiempo.

Según ha denunciado Compromís, el equipo redactor del proyecto de reurbanización, encabezado por el arquitecto Miguel del Rey, planteó cinco fórmulas diferentes para liberar espacio peatonal y reducir la presencia de autobuses en el entorno de la plaza. No obstante, la EMT ha emitido un informe que rechaza, una tras otra, cada una de las propuestas del arquitecto y además no ofrece ningún camino alternativo para hacer compatible la conversión en zona peatonal con el transporte público. Se entiende que la situación actual sería la óptima.

El documento, redactado por el Área de Planificación de la EMT, repasa las cinco opciones incluidas en el Proyecto Básico de noviembre de 2025 —eliminar los dobles sentidos de circulación, cortar la conexión entre Les Barques y Xàtiva, suprimir el doble sentido de Marqués de Sotelo, desviar líneas por Pérez Pujol o trasladar la regulación de las líneas 4 y 32— y las descarta todas por generar saturación o recorridos ineficientes, entre otros. La única concesión técnica que hace la EMT es admitir que, si se quiere absorber el tráfico desviado por una de las opciones, habría que estudiar recuperar el doble carril de bus en Colón, una posibilidad que descartó en su día el actual equipo de gobierno.

Cruce de acusaciones

"Catalá no tiene ninguna voluntad de avanzar hacia una ciudad más sostenible y europea; con PP y Vox, camina hacia atrás", considera el concejal de Compromís per València Giuseppe Grezzi, que recuerda que las grandes capitales del continente "llevan años reduciendo el tráfico privado en sus centros y ganando espacio para la ciudadanía, mientras en València la única respuesta técnica que ofrece el gobierno municipal es un rechazo sin alternativa."

"Es curioso, además, que el PP cuando está en el gobierno se olvida de propuestas de mejora. Recordemos que cuando estaba en la oposición presentó una propuesta para desviar las líneas de la EMT por la calle Sant Vicent y tener más espacio para los peatones en la plaza, pero hoy ni siquiera la recupera. No es que no propongan, es que van hacia atrás", denuncia el concejal de la formación valencianista.

En respuesta a Grezzi, la Concejalía de Movilidad lamenta la poca memoria del concejal de Compromís. "Por un lado, en las bases del concurso de ideas del propio Rialto ya se exigía que la planta viaria debería permitir el paso de los autobuses de la EMT. Y, por otro lado, más significativo si cabe, es que en junio de 2022 EMT València, bajo la presidencia del señor Grezzi, emitió informe sobre la planta viaria de la plaza del Ayuntamiento indicando que desde EMT València se considera imprescindible que se mantengan las servidumbres de paso actuales para garantizar la prestación de un servicio público de calidad”.

Asimismo, sobre la posibilidad de eliminar el paso de los autobuses por la plaza, agregaba que “estas actuaciones irían contra el principio "do no significant harm" (DNSH, o no realizar un daño significativo) dictado por la Comisión Europea en sus planes estratégicos sobre mitigación del cambio climático, al empeorar significativamente la movilidad en transporte público del centro de la ciudad”. "Conviene que el Sr. Grezzi se aclare", aseguran desde la concejalía.

Noticias relacionadas

La consecuencia de esta discrepancia es que la conversión en zona peatonal que plantea el equipo de Miguel del Rey queda paralizada de nuevo por este motivo tras los retrasos urbanísticos y presupuestarios, mientras las obras continúan aplazadas hasta después de las Fallas de 2027.