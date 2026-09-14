Tras la experiencia de la dana: València y la DGT compartirán las cámaras de tráfico para controlar los accesos a la ciudad

El Ayuntamiento de València y la Dirección General de Tráfico, DGT, compartirán datos e imágenes de las cámaras de los accesos a la ciudad para mejorar la fluidez y seguridad del tráfico. Ambas instituciones han dado luz verde definitiva a una colaboración estratégica en materia de movilidad que facilitará el intercambio de datos e imágenes para la gestión del tráfico en los accesos a ciudades y la participación de los casos de uso de la plataforma de vehículo conectado. El convenio ya ha sido publicado por el Boletín Oficial del Estado, BOE.

Durante los episodios vividos con la dana de octubre de 2024, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de València ya compartieron de forma temporal las imágenes de las cámaras situadas en los accesos a la ciudad. Aquella respuesta de emergencia evidenció y valoró la necesidad de consolidar este intercambio con carácter permanente para optimizar la gestión de la movilidad urbana e interurbana.

Tal como ha explicado el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, “dado que la competencia sobre la regulación del tráfico de las vías interurbanas y urbanas recae en diferentes administraciones públicas que utilizan equipamiento propio para ejercerla, y con el objetivo de realizar una gestión coordinada e integrada, es interesante compartir las imágenes en tiempo real de las cámaras ubicadas en las zonas de influencia de los accesos y salidas de la ciudad entre los diferentes centros de gestión de tráfico existentes”.

Noticias relacionadas

Centro de Gestión del Tráfico

El convenio permitirá también la participación del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de València en la plataforma DGT 3.0 de Vehículo Conectado. Esta plataforma facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad (como fabricantes de vehículos, proveedores de servicios de navegación, aplicaciones de movilidad, ayuntamientos, plataformas de transporte público, sistemas de gestión de flotas etc) para ofrecer en todo momento información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la vía, lo que favorecerá una movilidad más segura e inteligente. También resulta de interés la participación del consistorio en los casos de uso de la citada plataforma para de contribuir a su desarrollo y puesta en marcha.