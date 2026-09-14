Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorSustituto Carlos CorberánBraulio VázquezGan PampolsTráfico Valencia hoyteletrabajo Generalitatresultados PISA Valencia
instagramlinkedin

Movilidad

Tras la experiencia de la dana: València y la DGT compartirán las cámaras de tráfico para controlar los accesos a la ciudad

La colaboración estratégica entre el Ayuntamiento de València y la DGT permitirá integrar al consistorio en la plataforma de vehículo conectado para ofrecer información en tiempo real a los conductores

Tráfico intenso en la Pista de Silla.

Tráfico intenso en la Pista de Silla. / F. Calabuig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

El Ayuntamiento de València y la Dirección General de Tráfico, DGT, compartirán datos e imágenes de las cámaras de los accesos a la ciudad para mejorar la fluidez y seguridad del tráfico. Ambas instituciones han dado luz verde definitiva a una colaboración estratégica en materia de movilidad que facilitará el intercambio de datos e imágenes para la gestión del tráfico en los accesos a ciudades y la participación de los casos de uso de la plataforma de vehículo conectado. El convenio ya ha sido publicado por el Boletín Oficial del Estado, BOE.

Durante los episodios vividos con la dana de octubre de 2024, el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y el Ayuntamiento de València ya compartieron de forma temporal las imágenes de las cámaras situadas en los accesos a la ciudad. Aquella respuesta de emergencia evidenció y valoró la necesidad de consolidar este intercambio con carácter permanente para optimizar la gestión de la movilidad urbana e interurbana.

Tal como ha explicado el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, “dado que la competencia sobre la regulación del tráfico de las vías interurbanas y urbanas recae en diferentes administraciones públicas que utilizan equipamiento propio para ejercerla, y con el objetivo de realizar una gestión coordinada e integrada, es interesante compartir las imágenes en tiempo real de las cámaras ubicadas en las zonas de influencia de los accesos y salidas de la ciudad entre los diferentes centros de gestión de tráfico existentes”.

Noticias relacionadas

Centro de Gestión del Tráfico

El convenio permitirá también la participación del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de València en la plataforma DGT 3.0 de Vehículo Conectado. Esta plataforma facilita la interconexión de todos los actores que forman parte del ecosistema de la movilidad (como fabricantes de vehículos, proveedores de servicios de navegación, aplicaciones de movilidad, ayuntamientos, plataformas de transporte público, sistemas de gestión de flotas etc) para ofrecer en todo momento información de tráfico en tiempo real a los usuarios de la vía, lo que favorecerá una movilidad más segura e inteligente. También resulta de interés la participación del consistorio en los casos de uso de la citada plataforma para de contribuir a su desarrollo y puesta en marcha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pobreza acelera en el circuito de Fórmula 1 de València: 'Vivimos en una pocilga
  2. Las obras del entorno de la nueva Fe disparan los precios de alquiler del edificio aislado de València: 2.100 euros al mes
  3. Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas
  4. La JCF convoca a una nueva candidata a Fallera Mayor a escasas horas de la presentación oficial por una nueva renuncia
  5. La ronda norte de Mislata moviliza a 300 personas en defensa de la huerta de Campanar
  6. De las ovejas de Colau a las cabras de Vox: ¿puede un rebaño prevenir incendios en la Devesa?
  7. 146 falleras se embarcan en la aventura de ser Fallera Mayor de València 2027
  8. La vida después de los okupas de Benicalap: 'Ya no hay gritos, ni peleas, ni basura. Ahora se escucha hasta el tranvía

Tras la experiencia de la dana: València y la DGT compartirán las cámaras de tráfico para controlar los accesos a la ciudad

Tras la experiencia de la dana: València y la DGT compartirán las cámaras de tráfico para controlar los accesos a la ciudad

Operan con éxito de cataratas en los dos ojos a un lémur del Bioparc València

Operan con éxito de cataratas en los dos ojos a un lémur del Bioparc València

La ronda norte de Mislata moviliza a 300 personas en defensa de la huerta de Campanar

La ronda norte de Mislata moviliza a 300 personas en defensa de la huerta de Campanar

Música, drag i ‘performance’ per la salut sexual: arriba el IX Vihsibles Festival

Música, drag i ‘performance’ per la salut sexual: arriba el IX Vihsibles Festival

Una futura penalista que quiere saltar el ‘arco iris’

Una futura penalista que quiere saltar el ‘arco iris’

El sueño de volver a la Exaltación, pero ahora en trono

El sueño de volver a la Exaltación, pero ahora en trono

Compromís propone crear un 'Bo Teatre' en València para facilitar el acceso a la cultura

Compromís propone crear un 'Bo Teatre' en València para facilitar el acceso a la cultura

Los primeros brotes verdes llegan al Saler, pero la recuperación será "larga y necesitará gestión"

Los primeros brotes verdes llegan al Saler, pero la recuperación será "larga y necesitará gestión"
Tracking Pixel Contents