La marcha nórdica toma los barrios de València

Diversas asociaciones vecinales de València han abierto las inscripciones para el nuevo curso del programa “En Marcha Nórdica por los Barrios de València”, un plazo que comienza de forma oficial este lunes 14 de septiembre. Se trata de una iniciativa que nació desde el impulso directo de asociaciones vecinales como las de La Isla y Benimaclet. Estas entidades idearon y pusieron en marcha el proyecto el año pasado tras conseguir el respaldo de la Fundación Deportiva Municipal (FDM). El éxito de participación en esta primera edición ha motivado que el programa crezca este año hacia los barrios de Patraix y Benicalap.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de València (FAAVV) se destaca que este programa demuestra el papel fundamental del tejido vecinal para promover la actividad física combatiendo el sedentarismo, la soledad no deseada, y contribuyendo al mantenimiento de la salud física y mental. "No se trata de un simple catálogo de actividades institucionales, sino de una propuesta nacida desde la ciudadanía", explican.

El movimiento vecinal detectó la necesidad de incentivar un estilo de vida activo y al aire libre para los residentes de todas las edades. Tras la gran acogida inicial que reunió a decenas de personas en los parques de los barrios, las asociaciones vecinales han continuado impulsando el funcionamiento de este programa de dinamización.

La marcha nórdica es una disciplina que consiste en caminar con el apoyo de bastones diseñados específicamente para el impulso. Sus beneficios principales para la salud incluyen:

- La activación muscular integral: Ejercita hasta el 90% de los músculos del cuerpo, involucrando activamente el tronco superior, los brazos y la espalda.

- Cuidado articular: Reduce de forma significativa el impacto de la caminata convencional sobre las articulaciones de las rodillas, tobillos y cadera.

- Beneficio cardiovascular: Incrementa las pulsaciones y el consumo de oxígeno de manera segura, mejorando notablemente la capacidad física y la resistencia.

- Bienestar mental y social: Se practica al aire libre, fomentando la socialización vecinal y combatiendo el aislamiento dentro de los propios barrios.

La marcha nórdica crece en València. / Levante-EMV

Programación y horarios por barrios

Las actividades comenzarán en el mes de octubre con grupos reducidos guiados por profesionales deportivos de la salud:

- Benimaclet (Parc d’Orriols): Se desarrollará del 1 de octubre de 2026 al 30 de junio de 2027, todos los martes en un horario de 9:30 a 11:00 horas. Las inscripciones se tramitan directamente en la sede de la Associació Veïnal de Benimaclet los días 14, 16, 18, 22 y 24 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas.

- La Isla / L'Illa Perduda: Las clases mantendrán la estructura del curso completo de octubre a junio. El registro para los residentes interesados se llevará a cabo también durante los mismos días de septiembre (14, 16, 18, 22 y 24) en el local de su asociación vecinal.

- Patraix (Plaza de Patraix): Se estrena este año como experiencia piloto. Las sesiones se realizarán todos los miércoles de 9:30 a 11:00 horas. Las plazas deben solicitarse a través de la Associació Veïnal de Patraix.

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- Benicalap (Parque de Benicalap): El barrio incorpora también el programa piloto. Las salidas tendrán lugar los miércoles de 9:30 a 11:00 horas. El proceso de inscripción de los participantes se gestionará a través de la Associació Veïnal de Benicalap.