Operan con éxito de cataratas en los dos ojos a un lémur del Bioparc València

Una intervención oftalmológica de alta especialización desarrollada entre el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera (HCV CEU) y Bioparc València ha logrado eliminar las cataratas bilaterales que padecía un lémur de collar rojo y, por primera vez, implantar lentes intraoculares personalizadas para devolverle la visión. El joven animal ya disfruta del bienestar en la zona de Madagascar que, con 6 especies, alberga la mayor variedad de lémures de España. Esta actuación demuestra la importancia de establecer alianzas entre entidades comprometidas con la conservación de la biodiversidad.

Contar con profesionales del más alto nivel es fundamental en instituciones con una gran responsabilidad hacia el bienestar animal y la protección de la naturaleza. Especialmente cuando el reto implica a especies en peligro crítico de extinción dentro de programas internacionales que tratan de garantizar su supervivencia. A este caso se ha enfrentado con éxito Bioparc València y el Servicio de Oftalmología Veterinaria del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, realizando una cirugía de cataratas a un lémur de collar rojo (Varecia rubra) de tan solo 4 años, que sufría una comprometida pérdida de visión. Por primera vez, se han implantado lentes intraoculares adaptadas al pequeño tamaño del ojo del lémur y a su poder dióptrico, con el objetivo de conseguir una mayor agudeza visual y mejor adaptación al medio.

Este “vari rojo”, como también se conoce, llegó el año pasado desde el zoo de Veszprém (Hungría) por recomendación del Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP) en el que participa Bioparc para acompañar a otro macho de 18 años. En los protocolos veterinarios habituales que se llevan a cabo cuando hay una nueva incorporación, el equipo detectó una opacidad en ambos ojos que dificultaba su comportamiento natural e inició un proceso diagnóstico para determinar el origen del problema y valorar las opciones terapéuticas. Diferentes exploraciones confirmaron que padecía cataratas en un estado avanzado por lo que para garantizar la calidad de vida de un animal tan joven fue prioritario actuar y evitar el deterioro progresivo de la visión.

El desafío ha requerido semanas de planificación y un estudio previo de las características anatómicas del singular paciente. Con el propósito definido de restaurar su capacidad visual mediante una cirugía de cataratas, se comprobó el buen estado de la retina mediante pruebas específicas y se realizaron mediciones en un lémur sano para fabricarlentes intraoculares a medida por la empresa española AJL Ophthalmic. Tras un postoperatorio, que incluyó seguimientos veterinarios y medicación, con una óptima evolución, se ha iniciado la adaptación a la instalación exterior.

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La excepcional recreación de Madagascar de Bioparc Valencia alberga la mayor variedad de lémures de España con 6 distintas: otra “vari”, de collar blanco y negro (Varecia variegata), frentirrojo (Eulemur rufus), mangosta (Eulemur mongoz), de vientre rojo (Eulemur rubriventer) y de cola anillada (Lemur catta), muy popular por el “Rey Julien” de la película animada. Endémicos de la extraordinaria isla, estos primates se encuentran gravemente amenazados según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). En este sentido, su protección es vital, tanto desde la Fundación BIOPARC colaborando in situ en el Proyecto Sahamalaza, como ex situ en los Bioparc de Fuengirola y Valencia donde, además, se pueden contemplar “cara a cara” para sensibilizar y motivar un cambio de actitud hacia la preservación de esta maravillosa biodiversidad.