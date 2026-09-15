La aparición de nuevas patologías retrasa la rehabilitación de Les Covetes de Sant Joan en Valencia

La rehabilitación de les Covetes de Sant Joan, situadas a la espalda de la iglesia del mismo nombre, justo enfrente de la La Lonja, sigue adelante pero muy lentamente. La aparición de nuevas patologías ha obligado a ralentizar los trabajos y ya se descarta que estén operativas a principios del próximo año 2027, como era la idea inicial. Los trabajos, en cualquier caso, no están paralizados, según fuentes conocedoras del proceso, que aseguran que este tipo de problemas es habitual en toda reforma y más aún cuando se trata de un bien patrimonial tan sensible. También el Ayuntamiento de València ha confirmado esta situación y confía en que los trabajos sigan adelante, de tal manera que a finales de año pueda estar terminada la primera fase de la rehabilitación, que es la estructural y las fachadas. Luego habría que acondicionar estos pequeños recintos para poder abrir como tiendas de artesanía, que es el objetivo último.

Les Covetes de Sant Joan son una construcción de principios del siglo XVIII, en el contexto de la reforma barroca de la parroquia de los Santos Juanes. Fueron construidas en el año 1700 por Leonardo José Capuz con el fin de mejorar la arquitectura del templo y, a la vez, resolver un problema originado por la topografía de la plaza, que está situada en una cota inferior. La construcción se concretó en una serie de espacios que sustentan la plataforma y permitieron la creación de locales de uso comercial en el centro neurálgico de la ciudad.

Pequeños habitáculos

Más exactamente, les Covetes son espacios de dimensiones ligeramente diferentes, según su posición, con un promedio de 8 metros cuadrados cada uno de ellos, cubiertos con bóvedas de ladrillo muy rebajadas y con apenas 2,2 metros de altura. Las sucesivas repavimentaciones históricas de la plaza del Mercat produjeron una reducción muy importante de la altura de los accesos, lo que mermó notablemente la posibilidad de su uso, lo que, unido a las constantes filtraciones de humedades tanto por la terraza superior, como por ascensión por capilaridad del terreno, abocaron a la totalidad de los locales a su cierre. Y así han permanecido durante varias décadas.

En 2019 se constituyó la Asociación Recuperem les Covetes, con el objetivo de rescatar este conjunto arquitectónico del abandono e incorporarlo a la vida activa de la ciudad, tanto en lo que se refiere a su valor urbano, como al uso comercial. En la actualidad, de las 19 Covetes, la mayoría están en manos de esta asociación, excepto una que es propiedad del Ayuntamiento de València y tres cuyos propietarios no han querido unirse al proceso de rehabilitación y están en la actualidad en proceso de expropiación por parte de la administración local.

Los trabajos de rehabilitación comenzaron en el octubre de 2025 y el plazo para concluir los mismos era de seis meses, es decir, en la primavera de este año, de manera que la segunda fase de adaptación exterior estuviera a principios de 2027. El montante total asciende a 279.385 euros, lo que, dividido entre las 19 Covetes, supone un pago de 14.704 euros por propietario.

Fachadas de les Covetes en proceso de rehabilitación. / F. Bustamante

No obstante, la peculiaridad de estas construcciones ha terminado siendo un problema, sobre todo en lo referido a las cubiertas, que son la terraza de la iglesia de los Santos Juanes, una construcción con más de tres siglos de antigüedad. La aparición de diversas patologías no detectadas en el primer proyecto habría complicado la rehabilitación, que en este momento está prácticamente parada a la espera de nuevas soluciones.

Lo que parece claro, según han confirmado todas las partes, es que ya no se podrán cumplir los plazos previstos y que la reapertura de les Covetes podría irse más allá de principios del año que viene.

La previsión es abrir en estos pequeños habitáculos tiendas de artesanía tradicional. Precisamente, el Plan Especial de Protección de Ciutat Vella, califica a Les Covetes como “parte del BIC de la Iglesia parroquial de los Santos Juanes”. Tienen la consideración urbanística de semisótano, y se permite el uso comercial en ellas, vinculado al comercio de productos de cerámica, textiles, bordados, bolillos o pasamanería, así como elementos asociados a la cultura en general (libros, fotografías, muebles y objetos antiguos, obras de arte, joyerías, platerías, talleres de diseño o de artesanía y similares)”.

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El Ayuntamiento de València valora, así mismo, la posibilidad de dedicar una de las cuevas a explicar el proceso de recuperación de las mismas y el valor que aportan a un entorno patrimonial de primer nivel.