El arquitecto de la plaza del Ayuntamiento responde al informe de la EMT: "Cualquier reducción del tráfico resulta altamente conveniente"

"A partir de este documento y de la nueva planta viaria aportada, el equipo redactor ha tenido que reiniciar parcialmente los trabajos, lo que implica deshacer parte del desarrollo y trabajo ya realizado y acometer ajustes relevantes, que afectan de forma importante a distintas zonas del proyecto." De esta manera se dirige el arquitecto de la reforma de la plaza del Ayuntamiento, Miguel del Rey, al gobierno municipal de María José Catalá después de recibir el informe de la EMT en el que rechazaba hasta cinco propuestas para reducir el paso de autobuses por la plaza y ganar espacio para peatones.

Tal como contó Levante-EMV ayer, la reforma de la Plaza del Ayuntamiento de València se enfrenta a un importante problema, que es el paso de la EMT por un recinto que se quiere básicamente peatonal. Las propuestas del arquitecto redactor del proyecto para canalizar ese paso de autobuses y minimizar su impacto en la plaza, han sido rechazadas por la propia empresa municipal de transportes y de momento no se ha buscado una alternativa. Eso significa que la presentación del plan definitivo, basado en el proyecto Re-Natura, ganador del concurso de ideas de 2022, puede retrasarse aún más en el tiempo.

El documento de la EMT repasa las cinco opciones incluidas en el Proyecto Básico de noviembre de 2025 —eliminar los dobles sentidos de circulación, cortar la conexión entre Les Barques y Xàtiva, suprimir el doble sentido de Marqués de Sotelo, desviar líneas por Pérez Pujol o trasladar la regulación de las líneas 4 y 32— y las descarta todas por generar saturación o recorridos ineficientes, entre otros. La única concesión técnica que hace la EMT es admitir que, si se quiere absorber el tráfico desviado por una de las opciones, habría que estudiar recuperar el doble carril de bus en Colón, una posibilidad que descartó el actual equipo de gobierno.

Como respuesta al escrito municipal y a fin de evitar confusiones, el equipo redactor trata de aclarar ciertos puntos de los criterios adoptados y solicita ampliar el informe incorporando documentación complementaria. Entre ellas, pide concretar las dimensiones tipo de las paradas de autobús (con y sin marquesina), las distancias mínimas a pasos peatonales y los sentidos de circulación; o una aclaración técnica sobre la imposibilidad de desviar algunas líneas por la calle Pérez Pujol, "considerando que cualquier reducción del tráfico en la plaza resulta altamente conveniente".

“El informe facilitado habla esencialmente de la situación actual. No se pretende un análisis exhaustivo, sino las conclusiones por las cuales las cuestiones planteadas son imposibles y no son viables”, aclara el equipo redactor, que pide que se aclare si alguna de las propuestas podría ser aplicable en algún porcentaje, así como un estudio sobre la posibilidad de suprimir o reubicar algunas de las regulaciones actuales fuera del ámbito de la plaza, en algún otro punto de la ciudad.

Desde Compromís han lamentado que "la indefinición del gobierno de Catalá" retrase el proyecto de reurbanización de la Plaça de l'Ajuntament, dado que la nueva planta viaria aportada por el servicio de Movilidad –según se recoge en el escrito firmado el 17 de junio de 2026– ha obligado a "deshacer parte del desarrollo y trabajo ya realizado" y a acometer ajustes que afectan de forma importante a calles como Marqués de Sotelo, la conexión con la Estació del Nord, la elipse de la mascletà, los puestos de flores, las zonas ajardinadas, el arbolado, el alcantarillado y la iluminación. El mismo documento alerta de que los espacios delante del Rialto y el Ateneo ya están hoy "muy tensionados", una situación que existe con independencia de la reforma futura y que el “gobierno de Catalá tampoco ha resuelto”.

"Congelan el proyecto para darle una 'pensaeta'"

"El gobierno de Catalá tiene paralizado este proyecto porque es incapaz de decirle al arquitecto qué quiere y qué no quiere. Tiene congelado tres años el proyecto para darle una 'pensaeta', y ahora que por fin hay un documento sobre la mesa, lo deja colgado con informes a medias que ni siquiera concretan cuántas líneas se pueden retirar. Lo peor es que no aporta soluciones, porque tienen cero imaginación. En el fondo es lo que pasa cuando no quieres mejorar un espacio: prefieren dejarlo como está", considera el concejal de Compromís per València Giuseppe Grezzi.

Como se ha dicho, el documento también confirma que el equipo redactor pide expresamente que cualquier reducción del tráfico en la plaza es "altamente conveniente" dada la singularidad del entorno, "la misma filosofía que Compromís per València defiende desde hace años para ganar espacio para los peatones". "Ni siquiera el arquitecto que tiene que negociar con Movilidad pone en duda que haya que reducir el paso de autobuses", subrayan los valencianistas, "es el gobierno de Catalá quien ni siquiera lo contempla ni propone márgenes para hacerlo posible".

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"Todo esto llega después de que, con la información recibida el 19 de mayo de 2026, el equipo redactor tuviera que solicitar una ampliación de plazo hasta el 7 de agosto, un aplazamiento más que se suma a los más de tres años que la reforma lleva paralizada desde que Catalá congeló el proyecto ganador Re-Natura en junio de 2023. Cada vez que parece que el proyecto avanza, aparece un informe nuevo que obliga a volver atrás y a rehacer meses de trabajo pagado con dinero público. Esto no es hacer una plaza para los peatones, es hacer perder el tiempo a todo el mundo", lamenta Giuseppe Grezzi.