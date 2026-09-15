Ni la bajada de temperaturas ni la vuelta al trabajo: el fin del verano (administrativo) llega cuando retiran las casetas de la playa de València

Aunque sea septiembre la esperanza sigue anidando en nosotros mientras haya un rayo de sol extra que nos permita hacer vida fuera de casa y alargar la jornada un poco más. La vuelta a la rutina es menos drama si está la playa para acogernos en algún momento de la semana. Y aunque es cierto que el calor está siendo mucho más amable que en estos pasados meses, donde simplemente vivimos una ola de calor detrás de otra sin solución de continuidad, las camisetas de manga corta y las sandalias siguen siendo parte del vestuario en las calles de València.

Pese a que el ambiente continúa siendo estival, este martes se ha producido algo que marca en el calendario el final del verano, administrativamente hablando: la retirada de las casetas de la playa. Esas en las que se podía alquilar una hamaca o donde se ubicaban los servicios especiales de atención a los bañistas.

Servicios de socorrismo

También finaliza hoy el servicio diario de socorrismo en los arenales de la ciudad pero continuarán los servicios mínimos durante los fines de semana hasta el Puente del Pilar en la Malva-rosa y el Cabanyal.

El horario de los socorristas durante los sábados y domingos de lo que resta este mes de septiembre será de 11.00 a 18.00 horas en las postas de Malva-rosa 1 y el Cabanyal 3 y el primer fin de semana de octubre y del 9 al 12 de ese mes, estará vigilada de 11.00 a 17.00 horas solo la playa del Cabanyal, según explican desde el Ayuntamiento de València.

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Porque aunque la gran mayoría de valencianos y valencianas ya han retornado a sus trabajos y quehaceres diarios, además del inicio del curso escolar, septiembre se convirtió hace años en un mes muy agradable para estar de vacaciones. Muchísimas menos aglomeraciones, observar la vuelta al trabajo de los demás desde la barrera y una bajada de precios más o menos interesante en muchos servicios. Aunque también es una época excelente para gozar de una València más apacible y con menos afluencia de turistas.