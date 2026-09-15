Catalá reivindica el papel de los vecinos para preservar la Lonja del Cabanyal

La Lonja de Pescadores sigue en un limbo legal. En abril de 2025, este enclave del barrio del Cabanyal pasó definitivamente a manos del Ayuntamiento de València tras resolver el Tribunal Supremo la inadmisión a trámite del recurso de casación que la Marina Auxiliante, titular de la concesión desde 1907, presentó contra la sentencia del TSJ que dio la razón al Ayuntamiento de València en el rescate de la concesión de la Lonja de Pescadores y la Casa dels Bous con el objetivo último de rehabilitar ambos inmuebles.

Con esta resolución se cerraba el conflicto que mantuvieron abierto desde hace años la antigua cofradía de patrones de barco con el ayuntamiento por el rescate de la concesión de la Lonja, donde viven 38 familias, descendientes en algunos casos de pescadores, que reclaman al consistorio un acuerdo para regularizar sus casas y mantenerlas en propiedad. Una vez zanjada la vía judicial, vecinos, cofradía y ayuntamiento tenían que sentarse a negociar el futuro del edificio, pendiente de rehabilitar desde hace años.

Pero los meses fueron pasando y los vecinos seguían esperando que que el gobierno municipal les convocase para plantear una solución a las familias que residen en este centenario edificio situado en la plaza Hombres del Mar, junto a la Casa del Bous y la Fábrica de Hielo, triángulo de oro patrimonial del antiguo barrio de pescadores. "Somos los únicos" antiguos concesionarios a los que el ayuntamiento no ha regularizado la situación de sus viviendas, explicaban en octubre a Levante-EMV. Se referían a la venta de concesiones de viviendas y fábricas construidas en dominio público que ha impulsado el consistorio en una amplia franja de suelo entre las calles Astilleros, Eugenia Viñes y Ballester Gozalvo.

Una vía por la que los vecinos de las viviendas modernistas y almacenes de pescadores de Pavimar y Paviñes, también promovidas por las cofradías del barrio, habían podido comprar sus casas una vez caducadas las concesiones por precios de entre 400 y 500 euros el metro cuadrado. Mientras, los vecinos de la Lonja, donde el proceso de regularización que se inició en 2016 y quedó paralizado, siguen esperando. Defienden que no son “okupas” y que quieren alcanzar un acuerdo con el consistorio para quedarse en sus residencias. Para ello están dispuestos a comprar el suelo.

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Preguntada hoy por la situación de la Lonja de Pescadores y sus residentes, la alcaldesa María José Catalá ha dicho que "si podemos hablar de ella, visualizarla y verla en su estado actual, es gracias que muchas familias han vivido en ella y han cuidado de ella", reivindicando de este modo el papel de sus residentes. “Yo quiero poner en valor el trabajo de esas familias. Durante este mandato estamos haciendo un trabajo con la Delegación de Patrimonio, que no es sencillo, para intentar seguir preservando este elemento patrimonial y escuchar la reivindicaciones de los vecinos. Se está trabajando con los jurídicos, es complejo pero se hace con la mejor de las voluntades”, ha añadido la alcaldesa.