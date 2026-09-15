Homenaje al concejal socialista que salvó el viejo cauce del Turia y la Devesa del Saler

El PSPV-PSOE de la ciudad de València ha rendido homenaje a Juan Antonio Lloret, militante socialista y exconcejal de Urbanismo durante el gobierno de Ricard Pérez Casado, en un acto en el que la candidata socialista a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha defendido la necesidad de "recuperar su forma de entender la política para construir una València más humana, abierta y pensada para sus vecinos y vecinas".

Lloret llegó al Ayuntamiento en las primeras elecciones democráticas de 1979, con 27 años, y entre 1979 y 1986 fue teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo. Desde esta responsabilidad se implicó especialmente en la transformación del cauce del Turia en jardín y zona verde, a partir del proyecto del arquitecto Ricardo Bofill, y en la paralización del plan de urbanización de la Devesa del Saler, una actuación que facilitó posteriormente que este espacio pasara a formar parte del Parc Natural de l’Albufera.

“Una València más humana. Esa frase la dijo alguien que sabía perfectamente lo que costaba conseguirla. Tanto que incluso le costó amenazas de muerte”, ha señalado Bernabé, quien ha reivindicado la trayectoria de Lloret como ejemplo de una política capaz de escuchar a la ciudadanía y convertir sus reivindicaciones en decisiones de gobierno.

El Jardín del Turia

La candidata socialista ha destacado especialmente el papel de aquella generación en la defensa del jardín del Turia frente al proyecto que pretendía convertir el antiguo cauce en una vía rápida para vehículos; y en la protección de la Devesa frente a los proyectos de urbanización. “Aquello no se paró solo. Se paró con una decisión política y con una ciudad entera detrás”, ha afirmado. “Eso es lo que más me interesa de Juan Antonio. Gobernó escuchando. Y después ejecutó lo que había escuchado”.

Bernabé ha recordado también que Lloret tuvo que afrontar amenazas de muerte por llevar la Real Senyera, recibió sobres con balas en el Ayuntamiento y vivió en primera línea el intento de golpe de Estado. En este sentido, ha reivindicado su compromiso democrático y su advertencia sobre el avance de la extrema derecha. “Dice que la extrema derecha está ganando presencia en la vida pública, en España y en toda Europa. Y dice que eso nos obliga a mantenernos vigilantes. Tenía razón entonces y tiene razón hoy”, ha señalado.

La secretaria general de los socialistas en València ha vinculado el legado de Lloret con los debates que afronta actualmente la ciudad y ha defendido que la cuestión de fondo sigue siendo “qué se hace con el suelo. Para quién se hace la ciudad. Y quién decide”. Bernabé ha contrapuesto la forma de gobernar de aquella generación, basada en escuchar a la ciudadanía, con un gobierno que, a su juicio, desoye a los vecinos y vecinas.

Transformar el sur de la ciudad

Bernabé ha situado especialmente el legado de Lloret en la transformación que necesita el sur de València y ha defendido recuperar la capacidad de convertir espacios degradados en grandes proyectos de ciudad. “Lo que aquella generación hizo con el cauce del Turia es exactamente lo que esta ciudad tiene que volver a hacer en el sur: Un corredor verde donde hoy hay una cicatriz de vías y de hormigón”, ha afirmado.

La candidata socialista ha defendido que esa transformación debe hacerse desde la convivencia, la apertura de la ciudad y la escucha a los barrios. “Frente al hormigón, corredor verde. Frente a los muros, una ciudad abierta. Frente al odio que algunos quieren normalizar, convivencia y una València que cuida”. Y ha añadido: “Yo vengo a servir a esta ciudad frente a los que se sirven de ella. Con el ADN de Juan Antonio, que es el ADN socialista. Transformar, y transformar contando con la voz de cada barrio”.

Durante el acto se ha entregado a las hijas de Juan Antonio Lloret una imagen conmemorativa con una de las frases que dejó escrita sobre su deseo para la ciudad: “conseguir que València vuelva a ser la ciudad humana que nunca debió dejar de ser”. Bernabé ha reivindicado esta frase como un compromiso que encaja plenamente con su proyecto político y ha asegurado que recogerá el testigo de Lloret en 2027 cuando se convierta en alcaldesa de València.

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“Juan Antonio dejó escrito lo que quería para València. Conseguir que vuelva a ser la ciudad humana que nunca debió dejar de ser. Ganamos un jardín frente a una autopista. Nosotros tenemos que ganar un corredor verde frente a una cicatriz. El encargo es el mismo y lo recogeré como alcaldesa de esta gran ciudad”, ha concluido Bernabé.