Un juzgado paraliza las obras ilegales de unos apartamentos turísticos en l'Olivereta de València

Tras casi un año de quejas ante el Ayuntamiento de València y dos meses después de haber recurrido a los tribunales, la comunidad de propietarios que engloba a las viviendas de las calles Castillo de Benissanó números 28 y 30 y Rincón de Ademuz, 29, situados en el barrio de Nou Moles del distrito de l'Olivereta de València han logrado una pequeña victoria al conseguir que el juzgado número 20 de Instrucción de la sección Civil les haya dado la razón y ha ordenado la paralización inmediata de las obras de los apartamentos turísticos que se están construyendo en sus bajos, para los que no tienen licencia.

Edificio del distrito de l'Olivereta donde se estaban construyendo unos bajos sin licencia / Levante-EMV

La empresa promotora de estos alojamientos ha estado operando, según denuncian desde la comunidad de propietarios, con una Declaración Responsable y con una ECUV -Entidad Colaboradora Urbanística reconocida por la Generalitat Valenciana- que "no pertenece ni siquiera a la dirección exacta en la que están trabajando ni coincide el número de registro catrastal".

Además, se ha producido una evidente alteración de la fachada y zonas comunes para la que no tienen autorización. "Están rompiendo la fachada y entran por el patio interior común a las tres fincas sin tener permiso, pero es que también están tocando partes estructurales de la edificación y tememos que pueda comprometerla", señala el presidente de la comunidad de propietarios.

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Trabajos en el patio interior de la manzana para el que no tienen permiso de acceso / Levante-EMV

Ante los documentos y la información aportada por los demandantes contra la empresa promotora de los bajos turísticos Alx K4pit4l S.L. el juzgado ha admitido a trámite la demanda de los vecinos y ordenado desde hoy "la inmediata suspensión de la obra", según se señala en la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Sin embargo, residentes de la manzana afectada han requerido la presencia de la Policía Local de València cuando los operarios se han presentado en el edificio este martes por la mañana para continuar con los trabajos.