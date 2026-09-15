Urbanismo
Un juzgado paraliza las obras ilegales de unos apartamentos turísticos en l'Olivereta de València
El juzgado número 20 de Instrucción de València ha admitido a trámite la demanda de los vecinos contra la promotora por realizar obras sin licencia
Tras casi un año de quejas ante el Ayuntamiento de València y dos meses después de haber recurrido a los tribunales, la comunidad de propietarios que engloba a las viviendas de las calles Castillo de Benissanó números 28 y 30 y Rincón de Ademuz, 29, situados en el barrio de Nou Moles del distrito de l'Olivereta de València han logrado una pequeña victoria al conseguir que el juzgado número 20 de Instrucción de la sección Civil les haya dado la razón y ha ordenado la paralización inmediata de las obras de los apartamentos turísticos que se están construyendo en sus bajos, para los que no tienen licencia.
La empresa promotora de estos alojamientos ha estado operando, según denuncian desde la comunidad de propietarios, con una Declaración Responsable y con una ECUV -Entidad Colaboradora Urbanística reconocida por la Generalitat Valenciana- que "no pertenece ni siquiera a la dirección exacta en la que están trabajando ni coincide el número de registro catrastal".
Además, se ha producido una evidente alteración de la fachada y zonas comunes para la que no tienen autorización. "Están rompiendo la fachada y entran por el patio interior común a las tres fincas sin tener permiso, pero es que también están tocando partes estructurales de la edificación y tememos que pueda comprometerla", señala el presidente de la comunidad de propietarios.
Ante los documentos y la información aportada por los demandantes contra la empresa promotora de los bajos turísticos Alx K4pit4l S.L. el juzgado ha admitido a trámite la demanda de los vecinos y ordenado desde hoy "la inmediata suspensión de la obra", según se señala en la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Sin embargo, residentes de la manzana afectada han requerido la presencia de la Policía Local de València cuando los operarios se han presentado en el edificio este martes por la mañana para continuar con los trabajos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La pobreza acelera en el circuito de Fórmula 1 de València: 'Vivimos en una pocilga
- Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas
- La ronda norte de Mislata moviliza a 300 personas en defensa de la huerta de Campanar
- Los primeros brotes verdes llegan al Saler, pero la recuperación será 'larga y necesitará gestión
- Reabre sus puertas una alquería de origen medieval de València que tiene uno de los últimos criaderos de gusanos de seda
- El futuro del asentamiento de la Fórmula 1, entre el pacto social y la orden judicial
- Acció Ecologista Agró volverá a judicializar el futuro del hotel Sidi Saler
- Fuset (Compromis) reclama que las falleras no hagan el viaje en barco y que la convivencia la hagan en El Saler