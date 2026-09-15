València activa los protocolos de alerta naranja y cerrará parques, jardines y cementerios

El Ayuntamiento de Valencia ante la alerta naranja por lluvias y tormentas para mañana miércoles 16 de septiembre ha activado las siguientes medidas a partir de las 14 horas:

• Suspensión la actividad deportiva al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal

• Cierre Parques y Jardines y bibliotecas que se encuentran en su interior

• Cierre del Jardín del Turia

• Cierre de Cementerios

• Suspensión del Mercado Extraordinario del Paseo Marítimo

• Suspensión de la jornada del Congreso Fallero

• Apertura del CAES de alerta meteorológica del Carmen

• Se suspende la actividad Reto Metrominuto de la Semana Europea de la Movilidad

Respecto al ámbito educativo se suspende desde las 14h las actividades en los centros ubicados en zona inundable y zona afectadas por la dana garantizándose la prestación del servicio de comedor hasta las 15h:

Centros de Pedanías afectadas por la dana 2024:

1. Centro Privado Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias (Castellar-Oliveral)

2. CEIP Forn d’Alcedo

3. CEIP Padre Manjón (La Torre)

4. Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral

5. Escola Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral

6. IES Ravatxol (Castellar-Oliveral)

7. CEIP Castellar-Oliveral

8. Centre Priv. Ed Inf. 1er. Cicle Sambori (La Torre)

9. Centre Privat FP CFFolgado (Faitanar)

10. CEE Pub. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral)

11. Centre Priv. Ed. Inf. 1er. Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral)

12. Escola Privada de Música Sedajazz (La Torre)

13. Centre Universitat Popular Castellar-Oliveral

14. Centre Universitat Popular Forn d’Alcedo

15. Centre Universitat Popular La Torre

16. Centro Ocupacional de La Torre

Centros en zonas inundables:

1. CEIP Camí de l’Horta (Benimàmet- Beniferri)

2. CEIP José Senent (Massarrojos)

3. IES Isabel de Villena (València)

4. CEIP Blasco Ibáñez (València)

5. Escola Privada de Música El Palmar

6. Escola Privada de Música Agrupación Musical Massarrojos

7. Centre Universitat Popular Poble Nou

8. Centre Universitat Popular Carpesa

9. Centre Universitat Popular Massarrojos

10. Centre Universitat Popular El Palmar

Asimismo a los centros de la pedanías de El Saler y Pinedo a partir de las 15h se les ha comunicado que pasen las actividades al interior o prevean la salida y recogida de los alumnos:

1. CEIP Luis Santangel (El Saler)

2. IES El Saler

3. CEIP Pinedo

4. Escuela Infantil Municipal Pinedo

5. Universidad Popular Pinedo

En el resto de centros educativos de la ciudad se ha comunicado que a partir de las 15h las actividades previstas se realicen todas en el interior.

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Asimismo Bomberos, Policía Local, Protección Civil y el resto de servicios municipales están movilizados para el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas.