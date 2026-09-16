La exjefa de Personal del Puerto señala a Mar Chao por irregularidades en los presuntos 'enchufes' : "Hizo caso omiso"

El Puerto de Valencia sigue haciendo frente a las acusaciones por presunto 'enchufismo' en varios procesos selectivos. En el segundo juicio, referente a la adjudicación de una de las plazas cuestionadas, la que fuera jefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) volvió a señalar a la presidenta del organismo, Mar Chao, por haber redactado las bases saltándose los procedimientos y por haber hecho "caso omiso" a las advertencias que ella misma le hizo llegar en varias ocasiones.

La denuncia, presentada por la Unión General de Trabajadores (UGT), apunta a un presunto 'traje a medida' para la adjudicación de puestos. El caso que se juzgaba este martes era el de la Subdirección de Gestión de Dominio, que ganó Belén Hernández. La exresponsable del área de personal acudió como testigo y expuso ante la Plaza 13 de la Sección social de Valencia las anomalías que rodearon a este y otros procedimientos.

Por ejemplo, declaró que la presidenta del Puerto redactó las bases "en primera persona", algo que "nunca" había ocurrido. "Las bases no fueron concebidas por un tribunal de selección, vinieron en un correo electrónico para que se constituyera el tribunal y se pusiera en marcha, todo ello sin negociación con el comité de empresa" como se hacía en otros casos, según apuntó.

Así, relató que ella mismo alertó a la propia persidenta "en varias ocasiones verbalmente para protegerla". Y como vio que Chao hizo "caso omiso", escribió una advertencia formal a través de un correo electrónico. "Ella dijo que lo había hecho para adelantar trabajo y aligerar al departamento de Recursos Humanos", expuso la exjefa de personal, según la cual la presidenta pidió celeridad para constituir al tribunal porque "corría mucha prisa".

La presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao / Francisco Calabuig / LEV

En la misma línea, la testigo dijo que existía un procedimiento de "obligado cumplimiento enviado por Puertos del Estado" pero que en "en este y otros" casos "no fue aplicado" y que impidió a los aspirantes, entre otras cosas, conocer los miembros del tribunal que les iban a evaluar. Fue tajante también al asegurar que no se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Así, la testigo reiteró lo declarado en el primer juicio del mes de mayo, relativo al nombramiento de la jefa de Gestión Económico-Financiera del Puerto, Alicia Gimeno. Y la abogada de UGT insistió en los "requisitos excesivamente restrictivos", la "falta de transparencia" y la aprobación de estas plazas sin negociación con el comité de empresa como motivos de nulidad.

El Puerto se escuda en el despido

En este caso, la subdirectora fue despedida ya cuando las denuncias estaban puestas, según el Puerto por no haber superado el período de prueba. Así, el abogado de la Autoridad Portuaria consideró que esto "diluye absolutamente la acusación de que las bases estaban predeterminadas". "No tiene sentido crear un proceso selectivo para contratar a una persona y que luego la persona no sea apta", apuntó, para recordar que era "un puesto de responsabilidad" a tan solo tres escalones de la presidenta.

Así, leyó la carta de despido en la que Mar Chao explicitaba que la subdirectora no contaba "con las aptitudes y conocimientos necesarios para desempeñar correctamente el puesto para el cual ha sido contratada", que le faltaba "adaptación a un organismo público" y que no había demostrado "capacidad de liderazgo requerida para el puesto". También sostenía que había mostrado una "insuficiente implicación" y un "bajo rendimiento", además de una "ausencia de visión integral del dominio público portuario" y un "insuficiente conocimiento de la legislación portuario".

El informe de Intervención

Quizá uno de los momentos más tensos se vivió cuando la representación sindical trató de incorporar al procedimiento el informe de la Intervención General del Estado (IGE) que cuestionaba los procesos selectivos porque contenían "requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro el candidato seleccionado", de manera que "podrían no respetarse los principios constitucionales de acceso a empleo público".

El abogado de la Autoridad Portuaria pidió vetar este archivo, junto a otros, sosteniendo que no era un documento público y que la Autoridad Portuaria no había dado "consentimiento" para ello, por lo que amenazó con un posible delito de revelación de secretos. El Puerto llevó a la Audiencia Nacional una resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a entregar el documento al estar en el "ámbito material del derecho de acceso a la información pública". Y precisamente, el organismo apela a ese contencioso, todavía sin resolver, para negar su incorporación como prueba del juicio.

Así, dijo que el sindicato "deberia haber pedido los documentos a traves del tribunal" y no a partir de su publicación en prensa. "Si se hubiera aportado antes, nos hubiese dado la posibilidad de aportar todo el expediente" porque, recalcó, "la inspeccion de la documentacion se saldó conforme a derecho". Argumentos que atendió la jueza, por lo que el documento, a falta de las alegaciones, no se ha incorporado al procedimiento.

Otras plazas en cuestión

Las otras dos plazas denunciadas por la organización sindical son las de la actual subdirectora de Infraestructuras, Instalaciones y Conservación, Manuela Gras, cuya vista está fijada para el 1 de octubre, y de la jefa de Gestión Económico-Financiera del Puerto, Alicia Gimeno, cuyo juicio tuvo lugar en mayo y está visto para sentencia.

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Estos procesos judiciales, circunscritos al ámbito laboral, pueden ser la antesala de otro tipo de responsabilidades, toda vez la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas diligencias por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias contra el Puerto y el Ayuntamiento de València que dirige María José Catalá. Por lo que la importancia de las sentencias en el ámbito de lo laboral va más allá de consecuencias por meras infracciones administrativas sino que pueden resultar en indicios probatorios para la jurisdicción penal.