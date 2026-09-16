València renuncia al derecho de adquirir un edificio de 114 VPP construido sobre un solar que permutó

El concejal de Compromís Ferran Puchades ha denunciado que el gobierno municipal ha renunciado al derecho de adquirir con preferencia un edificio de 114 viviendas protegidas que se construye sobre uno de los solares que permutó en octubre de 2024, sin haber hecho valoración económica ni justificativa para rechazar dicha adquisición.

El pasado 15 de noviembre de 2024, la Junta de Gobierno Local acordó la permuta de cuatro solares de propiedad municipal valorados en más de 15 millones de euros a favor de una constructora que entregó a cambio un edificio de 86 viviendas con trasteros y 99 plazas de aparcamiento, valorado en 20 millones de euros. El acuerdo incluyó la reserva del derecho de adquisición preferente respecto a los edificios residenciales que se construyan por la parte permutante sobre las parcelas de propiedad municipal permutadas cuyo destino sea la construcción de viviendas de protección pública. Este derecho deberá ejercerse en el plazo de los cuatro meses siguientes a la obtención de la licencia de edificación.

En la Comisión de Urbanismo celebrada el 23 de abril de 2025 se aprobó una moción alternativa propuesta por el concejal Juan Giner, titular de Urbanismo, por la que se acordaba que "con base en la cláusula en la que se otorga a favor del Ayuntamiento de València un derecho de adquisición preferente sobre las viviendas en las parcelas objeto de permutas integradas en el Plan+Vivenda, en la actualidad no se puede ejercer este derecho. No obstante, cuando sea posible el ejercicio del mismo, se analizará caso a caso la eficiencia y eficacia de esta cláusula de acuerdo con el interés general."

La constructora beneficiaria de la permuta, Promociones Inmobiliarias Cap Salou-40 S.L.U., obtuvo licencia de edificación sobre la parcela M11 del PP Font de Sant Lluís, con fecha 21 de julio de 2025, sin que el Ayuntamiento ejerciera el derecho de adquisición del edificio que se iba a construir y que comprende 114 viviendas, 114 trasteros y 110 plazas de aparcamiento, y sin que conste ningún informe, valoración ni evaluación de la posibilidad de ejercer el derecho ni de su impacto en el interés general para la ciudadanía. Finalmente, el 30 de julio de 2026 el concejal Giner dictó resolución por la que declaró extinguido el derecho del Ayuntamiento.

Para el concejal de Compromís Ferran Puchades, "esta resolución es una nueva muestra del fracaso de la política de vivienda de Catalá y su gobierno. En 2024 anunció a bombo y platillo una permuta de cuatro solares donde se podían construir más de 400 viviendas de protección pública a cambio de un edificio con 86 viviendas, y se reservó un derecho de adquisición preferente al que ha renunciado sin ningún motivo ni justificación, haciendo perder al patrimonio municipal no solo la construcción de 400 viviendas, sino dejando ahora sin efecto un derecho de toda la ciudadanía."

Puchades ha recordado que "Catalá ya fracasó en otra iniciativa especulativa como fue el ofrecimiento de suelo público municipal para construir 227 viviendas de alquiler social", en el que el empresario beneficiario, marido de una diputada del PP, finalmente renunció a la concesión que había recibido por ser el único concursante.

Para Puchades, "el saldo en las políticas de vivienda pública de Catalá solo le sale positivo cuando se refiere a la herencia de obras y proyectos que dejó en marcha el gobierno de Ribó; todo aquello que ha iniciado Catalá está acabando bien fracasando, bien resultando un fraude para la ciudad, como es este caso de renuncia del derecho de adquirir un edificio construido sobre un solar que era de titularidad municipal."

Noticias relacionadas

Finalmente, Puchades ha indicado que pedirá explicaciones al concejal Giner sobre las razones por las cuales ha obviado cualquier valoración sobre la conveniencia y oportunidad de ejercer ese derecho de adquisición preferente que habría supuesto incorporar 114 nuevas viviendas al parque público municipal.