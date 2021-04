Dejar en la tienda 20 céntimos en depósito por cada envase que se compra y recuperarlos cuando se devuelve dicho envase supondría un corte radical en la contaminación por plásticos en el medio ambiente. La fórmula de devolver el envase, mucho más efectiva que el sistema actualmente en vigor en España, funciona con éxito en varios países europeos desde hace décadas.

Un sistema de retorno de envases en España (donde aún no se ha implantado) eliminaría más de 6.000 millones de las latas y botellas que actualmente acaban en la naturaleza cada año. Esta cifra representa más de tres cuartas partes de los envases de bebidas que contaminan nuestro entorno cada año y es uno de los datos que se recogen en What We Waste, el nuevo informe de la organización internacional Reloop, con la colaboración del movimiento Break Free From Plastic y de la fundación Changing Markets.

Este estudio revela que, si España implantase un Sistema de Depósito, el número de envases de bebidas que acaban en la naturaleza, en vertederos o incinerados caería de los 7.923 millones anuales actuales a 1.878 millones, lo que supone un descenso del 76% del volumen actual.

Por ello, y en vista del resultado de dicho estudio, las entidades Amigos de la Tierra, Greenpeace, Oceana, Retorna y Surfrider han reclamado al Ejecutivo como solución, que la nueva Ley de Residuos incorpore la creación de un Sistema de Depósito para latas botellas y bricks, al igual que hacen otros países de nuestro entorno.

El informe What We Waste calcula que el número de envases desechados por persona y año caería de 168 a 40. El PET sería el material cuya tasa de recogida aumentaría más (del 37% al 91%), seguido por el metal (del 62% al 89%) y el vidrio (del 72% al 87%).

Esta investigación está basada en los porcentajes de reciclaje oficiales de las asociaciones de recuperadores de cada material, pero tanto diferentes gobiernos autonómicos como informes de Changing Markets y Greenpeace han denunciado recientemente que el reciclaje de envases en España es sensiblemente más bajo.

Si usamos como referencia los datos oficiales aportados por el Gobierno de las Islas Baleares e incluimos los bricks, la cifra de envases que se pierden cada año en España es de 12.750 millones, de los cuales, más de 10.000 millones podrían reciclarse y reutilizarse si las bebidas se vendieran con depósito.

«El debate en España acerca de vender las bebidas con un depósito existe desde hace tiempo y estos datos demuestran que, si se adoptara un Sistema de Depósito moderno en todo el estado, se reduciría el abandono de latas, botellas y bricks en más de un 75%. Este paso, además, establecería las condiciones para mejorar la presencia de los envases reutilizables», ha declarado la CEO de Reloop Clarissa Morawski.

¿Cómo funciona el sistema de depósito?

Los Sistemas de Depósito consisten en que el consumidor deje una pequeña cantidad (20 céntimos, por ejemplo) a la hora de adquirir una bebida de agua, refresco, zumo o cerveza. Este importe se devuelve en su totalidad cuando el propio cliente devuelve las botellas o las latas a la tienda.

España no cuenta con dicho sistema y su modelo se basa principalmente en el consumo de envases desechables. Esto supone un grave riesgo para el medio ambiente, ya que el consumidor no tiene incentivo para devolver el casco y gran parte de estos envases acaban en el océano, ríos y otros parajes naturales, como demuestra este reciente estudio.

La solución no es recoger la basura, sino prevenir, especialmente en el caso del mar, dado que la logística y los costes derivados de la limpieza de los ecosistemas marinos son inviables a gran escala.

El informe demuestra que los países donde las bebidas se venden con un sistema depósito, como Alemania, Finlandia o Lituania, son los que mejor gestionan sus residuos. De este modo, implantar esta solución permitiría a España y al resto de la Unión Europea cumplir con los objetivos marcados por la Directiva de plásticos de un solo uso.

Entre otras medidas, la norma obligará a los países europeos a recuperar el 90% de las botellas de plástico que entran en el mercado. En este sentido, el informe afirma que, si los 24 estados comunitarios mencionados en el informe optasen por un Sistema de Depósito, cada año la UE generaría 22.000 millones menos de botellas desechables.

En los próximos meses, el Ejecutivo español y los diferentes grupos políticos del Congreso y el Senado debatirán la implementación de la Directiva Europea de plásticos de un solo uso mediante una nueva Ley de Residuos.

“Esto supone una oportunidad única para ir más allá de los mínimos que establece la Unión y aplicar objetivos más ambiciosos que favorezcan la reducción de residuos y opten por las alternativas reutilizables y retornables”, han afirmado en un comunicado conjunto las citadas organizaciones conservacionistas.

Con 126 toneladas diarias, España está entre los países que más plástico se estima que vierten al mar a nivel mundial, además de ser el que más lo hace a nivel europeo. Es por este motivo que “se debe ir más allá de los mínimos exigidos para reducir el uso de plásticos de forma generalizada”.

Informe de referencia:

