Con el inicio de la temporada veraniega y la llegada del calor aumentan las posibilidades de encontrar alguna tortuga marina en la playa, tratando de poner sus huevos. Ante ello, varias comunidades costeras han emprendido campañas públicas de información sobre qué hacer al encontrarse uno de estos ejemplares. Lo fundamental es no molestarla de ningún modo y avisar al 112.

La conselleria balear de Medio Ambiente y Territorio, así como el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), han advertido de que, en caso de encontrar una tortuga marina o un nido en la costa, hay que llamar al 112 para dar aviso y evitar molestar o poner en peligro a este animal protegido.

El departamento autonómico balear ha puesto en marcha la campaña ‘Anida’ para informar sobre cómo actuar ante la nidificación de tortugas marinas en las islas Baleares, después de que en los dos últimos años se hayan detectado puestas de tortugas en varios puntos del litoral del archipiélago, ha informado en un comunicado.

Varios organismos y entidades de las islas se preparan para la posible llegada de tortugas marinas a las costas de las islas Baleares para nidificar, como ha pasado los dos últimos años.

Tanto Medio Ambiente como la Fundación Palma Aquarium publicarán campañas para que la población pueda reconocer el rastro que dejan las tortugas después de desovar e informar de la forma correcta de actuar en estos casos, con el objetivo de evitar situaciones inadecuadas con un impacto ambiental negativo, que pueden poner en peligro el desarrollo de los huevos y el ejemplar adulto de esta especie protegida.

En 2019 se localizaron dos nidos en Ibiza y en 2020 fueron tres: dos en Menorca y uno en Ibiza.

En 2019 pusieron 160 huevos y en 2020 fueron 340. De las puestas de 2019 nacieron 37 tortugas, y en 2020 fueron 159.

En el caso de la Comunidad Valenciana, en los últimos años las tortugas bobas han elegido sus playas hasta en ocho ocasiones para poner sus huevos, como sucedió en 2015 en Torrevieja.

Sin embargo, los intentos han sido muchos más. Solo en el distrito marítimo de Torrevieja que va desde la desembocadura del Segura hasta El Mojón, se han registrado hasta seis intentos de desove.

El Ayuntamiento de Torrevieja viene realizando todos los años campañas específicas de información a todas las personas usuarias de las playas (ciudadanía en general, paseantes, chiringuitos), a servicios como los de limpieza de playas que actúan por la noche y a Policía Local y Guardia Civil.

Se busca así que, ante la posibilidad de observar una tortuga poniendo huevos en la playa, o de su rastro dejado en la arena cuando retorna al mar, se sepa actuar correctamente para que todo salga bien.

Antonio Vidal, concejal de Medio Ambiente y Playas, ha indicado que este año, además, se van a instalar en los principales accesos a las playas, unos carteles alusivos al protocolo general a seguir, que se inicia mediante llamada al 112, y en el que se recoge una serie de recomendaciones para no molestar al animal mientras desova o lo intenta, siendo fundamental no acercarse, no hacer ruido o deslumbrar al animal y evitar fotografiarlo con flash.

La tortuga común o boba (Caretta caretta) es la más abundante del mediterráneo español. A pesar de que se alimenta en la zona del levante español, generalmente no nidifica. Aún así, en los últimos años se han producido diferentes episodios de nidificación, seguramente causados por el aumento de la temperatura global.

Según las predicciones de aumento de temperatura que manejan los expertos, se prevé que la anidación de tortugas marinas sea cada vez más frecuente en las costas del levante.

Consejos ante la presencia de una tortuga marina en la playa:

-No molestar de ningún modo al animal

-No tocarla

-No hacerle fotos con flash ni deslumbrarla si es de noche

-Evitar movimientos bruscos o ruido

-Evitar que se le acerquen personas o perros

-Si vemos huellas o rastros de tortuga en la arena, no borrarlos

-Llamar al 112 inmediatamente

-Si hay crías recién nacidas, tratar de recogerlas y ponerlas a la sombra y húmedas mientras llegan efectivos

