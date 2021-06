La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé para este verano temperaturas más altas en el hemisferio Norte del planeta desde este mes hasta agosto, con respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. Ello será debido a que ha terminado el evento climático natural conocido como La Niña 2020-2021.

La Niña provoca el enfriamiento a gran escala de las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico ecuatorial central y oriental, junto con cambios en la circulación atmosférica tropical como vientos, presión y precipitaciones, lo que provoca cambios notables en las temperaturas globales.

Este fenómeno tiene su contraparte, El Niño, que es la fase cálida de la denominada Oscilación del Sur de El Niño (ENOS). Y es que El Niño y La Niña son los principales, aunque no los únicos, impulsores del sistema climático de la Tierra.

La OMM ha explicado que el final de La Niña y las temperaturas generalizadas de la superficie del mar por encima del promedio debido al calentamiento global provocarán que este verano las temperaturas del aire sobre la tierra serán también más cálidas que el promedio en casi todo el hemisferio boreal.

Esta circunstancia será especialmente intensa en la parte centro-occidental de América del Norte, el extremo norte de Asia, parte de Asia central y el extremo oriental de Asia, la península Arábiga y el norte del Caribe.

También ha pronosticado que el subcontinente marítimo de la costa sur de África occidental, que se extiende hacia África central y oriental y sobre las partes orientales de América del Sur, verá temperaturas superiores a la media de junio a agosto.

Las únicas excepciones notables a la tendencia más cálida que el promedio se encuentran en el noroeste de Europa, el sur de Asia y la parte norte de América del Sur, extendiéndose hacia el sur del Caribe.

No hay pausa en el cambio climático

El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, recordó el efecto de enfriamiento global de La Niña es temporal, y suele ser más fuerte en el segundo año del evento, razón por la cual 2021 ha tenido un comienzo relativamente bueno, según los estándares recientes.

“Pero esto no debería adormecernos con una falsa sensación de seguridad de que hay una pausa en el cambio climático”, subrayó Taalas. No la hay.

Asimismo, recordó que todos los eventos climáticos que ocurren de manera natural ahora se desarrollan en el contexto del cambio climático inducido por el ser humano, que está provocando el aumento de las temperaturas globales, exacerbando el clima extremo e influyendo en los patrones de precipitación estacional.

Taalas detalló que las concentraciones de dióxido de carbono se mantienen “en niveles récord”, por lo que continuarán impulsando el calentamiento global en los próximos años, con el riesgo que ello supone para el planeta y para la humanidad.

“Según las nuevas predicciones de la OMM, existe una probabilidad del 90% de que al menos un año entre 2021 y 2025 se convierta en el más cálido registrado”, indicó Taalas. Un récord que recae en la actualidad en 2016, aunque 2020 se quedó muy cerca.

Menos lluvia en el Mediterráneo

En cuanto a las lluvias, la OMM estimó que estarían por debajo de lo normal en el Caribe, muchas partes de América al sur ecuador, en gran parte del norte del Mediterráneo y el sureste de Europa, así como en partes del centro y oeste de América del Norte, partes de África central y la costa este de África.

Por el contrario, existe una probabilidad de moderada a alta de lluvias por encima de lo normal en las partes del norte de América del Sur, justo al norte del ecuador y en las regiones del norte del subcontinente de la India.

La OMM, portavoz autorizado de las Naciones Unidas sobre el tiempo, el clima y el agua, ha resaltado, no obstante, que debe tenerse en cuenta que El Niño y La Niña, aunque importantes condicionantes del sistema climático de la Tierra, no son los únicos factores que condicionan esas características a escala mundial y regional, y que la intensidad de los indicadores de El Niño no tiene una correspondencia directa con la de sus efectos.

