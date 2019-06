Ruta por los festivales de verano

La música es vida. Nos acompaña a lo largo de nuestra existencia en miles de momentos. Se podría decir que es un lenguaje universal que no tiene límites, conecta todos los continentes y rompe las barreras del idioma, la cultura y el tiempo.

Disfrutar en verano de un plan festivalero es la opción elegida por muchos. Por eso, con la llegada del buen tiempo, diferentes ciudades repartidas por toda España acogen festivales que van desde indie al reguetón pasando por géneros como el heavy metal o la música electrónica. Si es un amante de la música, hay muchas opciones para vivir en primera persona la música en directo.



Junio

Festival VinToro 2019. 21-22 junio

El 21 y 22 de junio, la ciudad de Toro en Zamora acoge la tercera edición del festival VinToro que reunirá lo mejor del punk rock nacional en dos días de conciertos y actividades llenos de música y diversión. Talco, Koma, Gatillazo, Def Con Dos, Porretas, El Último Ke Zierre, Boikot, Narco, The Locos, Los de Marras y Sinaia son los confirmados en el cartel de este año.

Toro se convertirá en el centro neurálgico para todos los amantes del rock alternativo. La propuesta musical de este festival busca convertirse en un referente para los músicos nacionales e internacionales de este género musical. El escenario principal será en el Polideportivo Municipal, aunque algunos conciertos se celebrarán en la plaza Mayor de Toro. Los participantes que estén interesados dispondrán de un camping acondicionado para vivirlo como un auténtico festivalero.



Clownia Festival. 27-30 junio

Como propuesta para toda la familia nace Clownia Festival. Se celebra entre el 27 y 30 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano en la localidad de Sant Joan De Les Abadesses en Gerona. Es la entrada al universo imaginario creado por el grupo de música Txarango, donde se funde la magia del mundo del circo y la música. Durante tres días, tanto los adultos como los peques de la casa, podrán disfrutar de teatro, payasos, malabaristas, música€

Por el día, actividades pensadas para que los más pequeños se diviertan y, por la noche, se da paso a los conciertos. Este año forman parte del cartel Balkan Paradise Orchestra, Green Valley, Judit Neddermann, Mafalda, Tremenda Jauría, Joan Dausà, Karamba, Natxo Tarrés y Pupil·les.



Sun & Stars Festival. 29 junio

Las Palmas de Gran Canaria acoge en su recinto deportivo el Estadio de Gran Canaria la cita musical que pondrá a bailar a toda la isla el próximo 29 de junio. El estadio, con un aforo de 40.000 personas, da cita durante más de 9 horas de música a grandes artistas nacionales e internacionales.

Forman parte del cartel nombres como Daddy Yankee, David Bisbal, Juan Luis Guerra, Beret, Ana Guerra, Tego Calderón, Trending Topics y Trapical Minds.

Julio

Weekend Beach Festival. 3-6 julio

La localidad de Torre del Mar en Málaga acoge uno de los festivales más populares que celebra su sexta edición entre el 3 y el 6 de julio. Se espera la llegada de 140.000 festivaleros que disfrutarán de la mejor música en un enclave privilegiado.

Un cartel para todos los gustos, y con estilos musicales que van del trap al indie, pasando por el s​ka o la electrónica. Black Eyed Peas, Vetusta Morla, Becky G, Ska-P, Carlos Sadness, SFDK, Mojinos Escozios, Rozalén, Miss Cafeína, Paco Osuna o Chris Liebing, son algunos de los nombres que completan el cartel este año.



Mad Cool. 11-13 julio

Un año más, la capital vuelve a acoger uno de los eventos musicales más importantes de Madrid, el Mad Cool. Entre el 11 y el 13 de julio, el festival aunará un gran cartel con artistas nacionales e internacionales. Tres días de música que dan cabida a 80.000 personas en la cita musical celebrada en Valdebebas.

Prophets of Rage, Bon Iver, The National, The Smashing Pumpkins, The Cure, Iggy Pop, The Chemichal Brothers, Vampire Weekend, The 1975, Noel Gallagher o Vetusta Morla son algunos de los que conforman este año el cartel.

Bilbao BBK Live. 11-13 julio

Entre el 11 y el 13 de julio se celebra la decimotercera edición de uno de los festivales más importantes de España, el BBK Live en el monte Kobetas en Bilbao. El cartel cuenta con los artistas nacionales e internacionales más reconocidos del pop y rock.

Forman parte del cartel artistas del nivel de Liam Gallagher, Second, Vetusta Morla, John Grant, The Strokes, Rosalía, The Blaze, Weezer, Vince Staples, Cut Copy o Nathy Peluso, entre otros.



Barcelona Beach Festival. 13 julio

Durante el 13 de julio se celebra en la famosa Platja del Fòrum el Barcelona Beach Festival, uno de los festivales de electrónica más importante de nuestro país. Un cartel con lo mejor de la música dance, EDM y house se dan cita para conseguir una de las fiestas más salvajes durante 12 horas.

Este año forman parte del cartel Alesso Armin van Buuren, David Guetta, DJ Snake, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Steve Aoki, W&W, Brian Cross & DJ Nano, JP Candela & Dgrace, DJ Pelos & Jerry Davila, Uri Farre, Xavi Alfaro, Sergi Domene y Jordi Vèliz.

Festival Internacional de Benicàssim. 18-21 julio

El FIB es un festival de música pop, rock, indie y electrónica que se celebra en Benicàssim desde 1995. Además de estrellas internacionales ya consolidadas, la organización deja espacio para que los nuevos talentos se den a conocer.

El festival de cuatro días es una opción que aúna música y playa, con actividades que pueden encontrar por la zona que van desde fiestas en barco a windsurf. Este año como cabeza de cartel acuden a la cita Kings of Lion, Lana del Rey, Fatboy Slim y Vetusta Morla.



Reggaeton Beach Festival. 20 julio

El 20 de julio se celebra en Mallorca el Reggaeton Beach Festival que para por primera vez en Baleares. El evento comenzará a las 12:00 del mediodía hasta la 1:00 de la madrugada. Además, de los cantantes de reguetón más reconocidos, el festival cuenta con actividades para disfrutar del día de música con clases de baile, talleres, congas, pinta caras, batucadas y muchas más sorpresas.

Entre los artistas que forman parte del cartel este año destacan Juan Magan, Farruko, Bryant Myers, Justin Quiles, Becky G, Karol G o Rels B, entre otros.



Low Festival. 26-28 julio

A finales de julio se da cita en Benidorm uno de los festivales más completos del panorama nacional: el Low Festival. Este año, en su undécima edición, volverá a juntar en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor lo mejor del panorama nacional con artistas de diferentes géneros: pop, rock y electrónica.

Algunos de los artistas que forman parte este año del cartel son Vetusta Morla, The Vaccines, Bastille, Fangoria, Dorian, La Casa Azul, Zahara, Viva Suecia, Varry Brava o Carolina Durante, entre otros.



Arenal Sound. 30 julio-4 agosto

Este año se celebra la décima edición del festival que tendrá lugar en Burriana (Castellón). El Arenal Sound es uno de los macroeventos musicales que aúna cerca de 300.000 personas en seis días de música inigualables.

Este año forman parte del cartel Martin Garrix, C. Tangana, Karol G, Zahara, Vetusta Morla, Iván Ferreiro, La Pegatina, SFDK, Maikel Delakalle, Sofía Ellar, Lola Índigo, Fangoria o Dellafuente, entre otros.



Agosto

Noroeste Estrella Galicia. 6-11 agosto

La ciudad de A Coruña acoge el Festival Noroeste Estrella Galicia que celebra su 33 edición en diferentes espacios repartidos por la ciudad. Se ofrecen conciertos gratuitos en varios emplazamientos de la ciudad como la Playa de Riazor, el Campo da Leña, la Plaza de las Bárbaras, la Plaza de San Nicolás, el Teatro Rosalía de Castro y el Teatro Colón.

Con un cartel ecléctico e interesante, este año estarán Patti Smith, Andhrea & The Black Cats, Holly Miranda, Jenny and the Mexicats, Las Antonias, Nathy Peluso, Soleá Morente o Vudú.



Sonorama Ribera. 7-11 agosto

El Sonorama Ribera es un festival que se celebra en Aranda de Duero (Burgos) desde 1998. Se ha convertido en uno de los festivales de culto para los amantes del indie en español, ya que en sus escenarios comenzaron a sonar en los inicios de su trayectoria profesional bandas de la talla de Izal.

Crystal Fighters, Love of Lesbian, Miss Caffeina, Zahara, Shinova, Fangoria, Fuel Fandango, Morgan, Nacho Cano, Carlos Sadness, Carolina Durante o Berri Txarrak estarán este año, entre otros.

Medusa Sun Beach. 7-12 agosto

'The Secret of Wonderland' es la temática sobre la que girará en su sexta edición el Medusa Sun Beach. La playa de Cullera, un año más, se convierte en el centro neurálgico que reúne a Dj's de los mundos mainstream y underground, completando un cartel con estrellas del EDM, house, techno, trance€

Algunos de los que forman parte del line-up este año son Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Richie Hawtin, Sebastian Ingrosso, Paco Osuna, Lost Frequencies, Timmy Trumpet, Ferry Corsten, Joseph Capriati, Head Hunterz, Nicky Romero, Quintino Salvatore o Ganacci.



Aquasella. 16-19 agosto

En su 23ª edición, el histórico festival de Aquasella vuelve a darse cita en Arriondas, Asturias, recogiendo lo mejor de la música electrónica. En un emplazamiento mágico, con verdes colinas y prados, este festival suma a su cartel artistas del house y el techno.

Este año ya están confirmados Nina Kraviz, Sven Väth, Skream, I Hate Models, el clásico Ben Sims, Oscar Mulero, Tiga, Âme, Dixon, Wade, Derrick May, Architectural, DJ Pepo o Kölsch, entre otros.