¿Qué es un megacrucero? Así son los super hoteles flotantes que no podrán amarrar en València desde 2026

Si hay un sector que no ha parado de crecer en los últimos años... es el crucerista. El turismo a bordo de enormes hoteles flotantes ha crecido exponencialmente a golpe de precios cada vez más competitivos con rutas e itinerarios que permiten conocer varios países y ciudades en muy pocos días. No es un tipo de turismo apto para cualquiera pero sí es uno de los que más interés está despertando no solo para el público sino también para las ciudades que desean convertirse en punto de paso para beneficiarse del turismo de cruceristas.

Sin embargo, el aumento cada vez más del tamaño de los buques dificultará la llegada de estos super barcos a algunos puertos como el de València durante las obras de ampliación.

El de los cruceros es un sector que no para de crecer y con él también está cambiando la fisionomía de las embarcaciones con naves cada mez más grandes, con más equipamiento, metros de eslora, habitaciones y hasta incluso con varias salas de cine y hasta parques acuáticos en su interior. Son los conocidos como mega cruceros o grandes ciudades flotantes que superan los 5.000 pasajeros.

El megacrucero más grande del mundo, en el Puerto de València / E. Ripoll

El rápido crecimiento y proceso de especialización experimentado por la industria del crucero en las últimas décadas ha afectado también al diseño y estética general, materiales, tamaño y generalidad de funcionalidades, equipamiento y servicios de a bordo de los modernos barcos cruceros y embarcaciones de recreo para satisfacer a una clientela cada vez más numerosa y sensible a la calidad, que demanda los servicios más diversificados con seguridad de satisfacción y excelencia, a la vez que proporcionar soluciones a la creciente preocupación sobre el impacto medioambiental de la industrial del crucero en las comunidades y ecosistemas marinos y costeros.

Tipos de cruceros