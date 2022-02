El cantante Leiva se ha atrevido a hablar por fin sobre un tema que pivota a su alrededor desde que comenzó su carrera artística, allá por el 2001, cuando actuaba en el grupo Pereza. Se ha hablado muchas veces de que el cantante podría tener un ojo de cristal. Ahora, Leiva ha explicado directamente el asunto en el podcast mexicano Farid y Diego, donde más allá de su música, Leiva ha hablado con total naturalidad del accidente que sufrió con 12 años por el que perdió la visión de un ojo.

"Yo tuve un accidente, muy joven, con 12 años perdí el ojo izquierdo. Fue una cosa muy traumática para mis papás, no para mí", comenzaba el artista. "Perdí un ojo con una escopeta de perdigones y automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre". Un accidente que, por su edad, él no vivió de la misma manera que sus padres, ya que él "lo que quería era salir del hospital y jugar con la pelota. A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar".

Aunque con el tiempo, Leiva ha comprobado que la pérdida de visión sí que ha condicionado su vida. "Me doy cuenta del poso que ha tenido tan importante ese accidente en mí, con la música. Porque estuve un tiempo en el que pasé por un proceso en el que no podía hacer cosas y tuve que ir tranquilizando mi quietud de todo y empecé a conectar con la música muy pronto. Después de esa cosa tan traumática, probablemente por eso estemos sentados aquí los tres ahora mismo", reflexionó el cantante.