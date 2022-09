Todos hemos tomado algo en ayunas o con el estómago muy vacío que nos ha sentado como un tiro. No hay que ir muy lejos para encontrar a alguien a quien un desayuno rápido o algo de picar a deshoras le haya provocado un fuerte dolor de estómago o náuseas. No ocurre siempre, pero cuando sucede, es capaz de fastidiarnos por completo el día. A veces se debe a que algo nos ha sentado mal y, otras, a que hemos ingerido algún alimento que no deberíamos haber tomado con el estómago vacío.

Y es que hay determinados alimentos que nunca deberías consumir en ayunas o, al menos, sin haber comido algo antes. A continuación te contamos qué debes evitar con el estómago vacío para eliminarte posibles problemas. Son ocho alimentos y no se trata de si son buenos o no para tu cuerpo, sino que no son recomendables en ayunas; sin embargo, a lo largo de la jornada, puedes ingerirlos sin trabas.

Ocho alimentos prohibidos en ayunas

Las ocho cosas que deberías evitar comer con el estómago vacío por tu propio bien son las siguientes:

Bebidas con gas o carbonatadas: su consumo favorece la fabricación de ácido clorhídrico en el estómago y, con éste, puede aparecer un exceso de acidez o incluso dolor y quemazón. Café Té: tanto el café como el té son bebidas habituales en el desayuno, aunque a algunas personas, si no ingieren alimentos en esta primera comida del día, puede ocasionarles también acidez de estómago. Bollería industrial: favorece también la secreción de ácido, por no hablar del colesterol y otros aspectos indeseables de este tipo de productos. Es infinitamente mejor que, si quieres dulce, optes por bollería casera o de horno. Productos refinados: como por ejemplo el pan blanco o el arroz. Hacen que la insulina y el azúcar suban muy rápido pero, a la larga, generan más hambre y pronto tendrás que volver a comer. Además, no son recomendables en ayunas si tienes problemas de glucosa, a no ser que sean necesarios en un momento puntual. Especias: irritan la mucosa del estómago y favorecen la creación de jugos gástricos; si no comes nada más, su consumo en ayunas puede derivar en enfermedades digestivas. Tomate: sus ácidos, tan beneficiosos en otras ocasiones, pueden ocasionar problemas si tenemos el estómago vacío porque entran en contacto con los jugos gástricos y la conjunción puede provocar dolencias tan molestas y graves como las úlceras. Pepino: de sobra es conocida su capacidad para generar gases a cualquier hora del día, pero es algo que se multiplica si estamos en ayunas; en esos momentos su consumo incluso puede provocar también un fuerte malestar de estómago.

Estos son, a grandes rasgos, los alimentos que debes evitar si aún no has comido nada, si has pasado muchas horas sin ingerir ningún tipo de alimento o si tienes una enorme sensación de hambre. Tu estómago se lanzará de lleno a por eso que hayas comido y, si no es muy digestivo, podría ocasionarte problemas. Ahórratelos.