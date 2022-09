¿A quién no le encanta la ropa interior de color negro? Seguramente la mayoría de las mujeres tengan en sus cajones muchos más sujetadores, braguitas y tangas de este color que de ningún otro. El negro es un color que favorece a todo el mundo, y no solo en cuanto a la ropa interior. Las prendas de este tono aportan un toque de elegancia que no se consigue con ningún otro.

Sin embargo, nos han fastidiado. Los expertos advierten a las mujeres que deben evitar la ropa interior negra, ya que puede ser perjudicial para su salud vaginal. Y tú estarás preguntándote, ¿por qué? Pues bien, resulta que los tintes que utilizan las fábricas para teñir este tipo de prendas puede ser muy nociva debido a que puede promover la proliferación de hongos, irritaciones, virus e infecciones. En su defecto, recomiendan utilizar ropa interior de colores claros, como el blanco, beige o crudo. Esto no significa que algún día de manera esporádica no puedas utilizar un tanga negro, claro que puedes, pero no se recomienda su uso diario. Además, debes tener en cuenta que tampoco es saludable vestir con ropa interior de tejidos sintéticos como la licra, ni tampoco de seda porque son poco transpirables. En su lugar los ginecólogos aseguran que el tejido más respetuoso con nuestra flora vaginal sana es sin duda alguna el algodón.