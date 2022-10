Si estás pensando hacer una escapada a la capital es el momento. Con el precio al que está la gasolina, hay opciones mucho más baratas, y además más rápidas que el coche para poder hacer este viaje. Hasta el momento solo existía un tren de alta velocidad que uniera Valencia con Madrid, pero hace unos meses Ouigo, una compañía ferroviaria francesa low cost se ha posicionado como la principal competencia del AVE de Renfe. A continuación te ofrecemos las opciones más económicas para viajar desde València a Madrid con ambas compañías.

Con Ouigo puedes escaparte este fin de semana a Madrid por tan solo 24 euros. Sin embargo, esta opción solo te incluye la posibilidad de viajar con un equipaje de mano. No obstante, moverte con una equipaje más grande tampoco te saldrá mucho más caro escogiendo la opción Ouigo Plus, que te ofrece la posibilidad, no solo de llevar un equipaje XL adicional (con unas medidas máximas de 200 centímetros y un peso de 30 kilos), sino también poder elegir tu asiento (también entre algunos que son más amplios que los estándar). Aquí podrás consultar los precios y horarios de todos los viajes de ida disponibles para este sábado 15 de octubre:

La compañía francesa se ha planteado muchas de las necesidades que pueden tener sus pasajeros, como por ejemplo tener que viajar con una mascota. Por este motivo ofrecen la posibilidad de acceder a sus trenes con hasta dos mascotas por viaje pagando diez euros por cada una de ellas. Quienes quieran disfrutar de este servicio deberán tener en cuenta que su mascota tendrá que viajar dentro de un trasportín. Aquí podrás consultar los precios y horarios de todos los viajes de vuelta disponibles para este domingo 16 de octubre:

Si prefieres no arriesgarte con el servicio low cost y prefieres viajar con Renfe, a opción del AVE no te va a defraudar. En cuestión de 1 hora y 40 minutos te plantarás en la capital del país, y además estos trenes de alta velocidad tienen fama de tener una puntualidad británica en sus trayectos. Puede que sea un poco más caro, pero no deja de ser una increíble opción para viajar lo más rápido posible desde València a Madrid. La opción más barata de ida no llega ni siquiera a los cuarenta euros. Aquí podrás consultar los precios y horarios de todos los viajes de vuelta disponibles para este sábado 15 de octubre:

Renfe, al igual que Ouigo, ofrece diferentes opciones a la hora de comprar tu billete: el "básico", el "elige", y el "premium". En este caso las diferencias son más sustanciales, pero a cambio tiene muchas comodidades como asiento extra grande, cambios de billete gratuitos ilimitados para cualquier percance de última hora, además de cambio por pérdida de tren y la opción de que te reembolsen todo el importe en el caso de que finalmente no puedas viajar. Evidentemente, con la opción premium también puedes viajar con más equipaje: hasta tres bultos. Aquí podrás consultar los precios y horarios de todos los viajes de vuelta disponibles para este domingo 16 de octubre: