¡Cuidado! Podrías ser víctima de esta nueva estafa, en la que suplantan a la Seguridad Social. Debido a la gravedad del asunto, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha lanzado un aviso en su cuenta de Twitter. Al parecer, los estafadores suplantarían al organismo con la finalidad de robar datos personales como por ejemplo cuentas bancarias.

La estafa se hace mediante correos electrónicos encabezados por el este asunto: Aviso de notificación de reembolso. En el mismo email se puede leer lo siguiente: "Buenos días. Tiene un reembolso no realizado desde Seguridad Social. Nuestro sistema de gestión de transacciones detecta que tiene derecho a recibir este pago".

Para que las víctimas caigan en el anzuelo mienten asegurando que se les devolverían 400 euros. A continuación el texto añade lo siguiente: Para aceptar el pago rápido en línea, haga clic en el siguiente enlace y guarde la información de reembolso. Acceder al formulario", y enlazan la página a través de la que robarían los datos de la cuenta corriente.

Además, accediendo a esos enlaces los usuarios también pueden descargar softwares maliciosos, por lo que no solo es importante no facilitar datos personales, sino que en estos casos no se debe pinchar en ningún link que se facilite para evitar daños mayores.

En el tweet mencionado anteriormente, el organismo ha adjuntado unas capturas de pantalla para que los usuarios puedan visualizar cómo es exactamente el correo mediante el que llevan a cabo la estafa, acompañado de un mensaje de advertencia: "Si recibes este correo electrónico no pinches en el enlace y elimina el mensaje, es un FRAUDE. Difunde".

Cómo proceder si se recibe este correo electrónico

Lo primero que se debe hacer en el caso de que se reciba este email, es no acceder al enlace que se facilita de ninguno de los modos y eliminar inmediatamente el correo electrónico. A continuación, sería interesante contactar con el órgano oportuno, en este caso con la Seguridad Social, para trasladarle lo ocurrido y comprobar que realmente se trata de esta u otra estafa.