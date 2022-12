Fue en julio de este año y el hotel era uno de los más conocidos de València, ubicado en pleno centro de la ciudad y con unas instalaciones que ya hablaban de lujo mucho antes de que hubiese tantos hoteles de 5 estrellas en la ciudad.

La clienta era una mujer que viajaba en familia a València y que, tras la visita, mostró su malestar en un conocido portal de hoteles y restaurantes. Su queja hace referencia a la hora a la que pudo acceder al establecimiento y al estado en que se encontró la habitación.

No es que la huésped tuviera la experiencia más pésima de su vida (de hecho, otorga al hotel una puntuación de 3 sobre 5) pero sí protesta porque considera que el trato que recibió no se ajusta a la categoría del establecimiento. Y, desde luego, el hotel estima que algo de razón debe de llevar porque el equipo directivo no sólo se ve obligado a pedirle disculpas, sino a ofrecer a uno de sus responsables para atenderla personalmente en caso de que haya futuras visitas.

Mala experiencia en un hotel de 5 estrellas en València

Según el relato que elabora esta clienta, la visita planteó problemas desde el inicio. Lo primero, afirma, es que pese a que llegó con su familia al hotel a las 12.30 horas, no pudieron acceder a la habitación hasta las cuatro de la tarde. Y lo peor: después de la espera, ni siquiera pudieron permanecer cómodamente en la alcoba, sino que, al entrar, allí "estaban las de la limpieza, arreglando la habitación". Y encima "la cama quedó mal hecha". "Una pena", sentencia la huésped.

El equipo directivo del hotel le responde y le agradece el hecho de haber elegido sus instalaciones "durante su visita a València". A continuación, el responsable de la experiencia de los clientes, que es quien habla en nombre del hotel, le pide disculpas "de corazón" y califica lo ocurrido como "un error puntual" del que, asegura, aprenderán.

"Nos ha servido de reflexión para repasar los criterios de distribución de personal -añaden-, con la absoluta confianza de que, en sus próximas visitas, podrá comprobar la diferencia". Y agregan: "Con el ánimo de mantenerle como huésped, me ofrezco personalmente para atenderla en su próxima estancia y asegurarle una experiencia inolvidable".