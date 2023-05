El horóscopo es lo que nos dicen los astros en función del momento en que nacimos y su consulta es uno de los gestos diarios más extendidos del mundo. Hay quien cree a pies juntillas lo que le dice su horóscopo, hay quien considera que se trata de una superchería sin fundamento y también los hay que estiman que se trata de un divertimento inocente que puede ponerle el punto de color al día.

Sea como sea, lo cierto es que el hecho de consultar el horóscopo es algo extraordinariamente difundido en todo el planeta, sobre todo en los países desarrollados, pese a que el zodíaco data de hace más de 3.000 años. Según nuestro día de nacimiento, pertenecemos a un signo zodiacal u otro, cada uno con sus propias características, tanto en sentido positivo como negativo, y a cada uno los astros le predicen, de manera genérica, unos hechos.

Horóscopo del 17 de mayo

Las predicciones del horócopo de hoy, 17 de mayo de 2023, para cada signo zodiacal son las siguientes:

Aries (21 marzo-19 abril)

Si logras sobreponerte conseguirás llevar a cabo un trabajo bien hecho en el día de hoy. Ojo, porque harás mal si mezclas negocios y diversión. Por otra parte, permanece atento toda la jornada porque un acontecimiento fortuito te permitirá descubrir una habilidad que hasta ahora ignorabas. Por la noches tendrás ocasión de saborear la intimidad, así que: guarda fuerzas.

Tauro (20 abril-20 mayo)

Pon en orden la documentación relativa a tu trabajo, por lo que pueda ocurrir. Has de saber, además, que a veces eres demasiado impulsivo, pero si te controlas puedes mejorar extraordinariamente tus relaciones con los demás: está en tu mano conseguirlo. Cuidado porque alguien con quien contabas no te va a ser de mucha ayuda.

Géminis (21 mayo-20 junio)

Si necesitas un agente, representante o consejero, hoy es el día apropiado para conseguirlo. Ve con precaución porque si alguien te confía un secreto, guárdalo celosamente y no lo compartas con nadie: no debes defraudar la confianza que han puesto en ti. El tip para hoy, 17 de mayo, es una mala noticia, puesto que tendrás que renunciar a un viaje que tenías pensado, aunque no definitivamente, puesto que sólo tendrás que retrasarlo en el tiempo. Eso mejor que no hacerlo.

Cáncer (21 junio-12 julio)

Estarás en lo cierto cuando hoy trates de cuestiones comerciales, así que deberían hacerte caso en este ámbito. Lánzate sin dudar a por todo lo que deseas, pero ve con calma y dosifica tus esfuerzos por si acaso te lleva más tiempo del que tenías planeado. Ojo porque hoy tus amigos podrían resultarte imprevisibles, aunque la velada se anuncia sosegada y hogareña. Momento idóneo para descansar.

Leo (23 julio-22 agosto)

Hacer planes para tu futuro profesional será motivo de reflexión. La de hoy, 17 de mayo, será una jornada propicia para la intimidad y las confidencias, así que mantén los ojos y los oídos bien abiertos. Es posible, no obstante, que tu paz se vea alterada por una visita inesperada que, afortunadamente, resultará agradable y cordial.

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

Ten en cuenta que hoy una tarea profesional puede absorberte más de lo necesario y de lo que esperabas, por lo que deberías ponerte un tope para las cuestiones laborales. Compartirás tiempo con amigos y participarás en varias actividades con ellos. Las relaciones con tu familia serán buenas y, a nivel sentimental, se presenta una jornada excelente. Por la noche, siempre que seas prudente, podrás acabar el día de forma muy positiva.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es muy probable que recibas informes contradictorios en el trabajo, pero es mejor que no tomes decisiones hasta que estén confirmados. Es mejor que peques de prudente a dejarte llevar y luego lamentarlo. Tu perfeccionismo puede crearte insatisfacción en todo cuanto hagas, por lo tanto sería preferible que te relajases un poco y no te exigieses tanto. Acepta las sugerencias de tu pareja: sólo quiere tu bien.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Día extraño porque la actividad y la apatía se alternarán en tu trabajo. La cosa no mejorará fuera de tu empleo puesto que tampoco será una jornada propicia a las compras: no encontrarás lo que buscas y acabarás adquiriendo algo que, en realidad, no te interesa ni querías. Tal vez te sientas desorientado por el modo en que comporte un niño.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Hoy será un día propicio para ti en los negocios ya que tu capacidad para esta faceta se verá reforzada y, bien canalizada, resultará lucrativa a corto plazo, así que no la abandones ni la ignores. Tendrás muchas alternativas para los ratos de ocio y quizá te sea incluso difícil decantarte por una opción u otra. Tal vez lo mejor sea que te decidas por aquella propuesta que te permita emplear y desarrollar a tope tu creatividad.

Capricornio (22 diciembre-19 enero)

Centra tus esfuerzos en los temas profesionales que ya te traes entre manos, aunque no dejes de valorar una nueva propuesta económica. Será interesante que la estudies, pero no te olvides de lo que ya tienes. Y es que tu propensión a hacer castillos en el aire puede llevarte a sacar conclusiones erróneas. Así que procura ser más realista y potencia la comunicación con las personas en las que de verdad confías.

Acuario (20 enero-18 febrero)

Vas a necesitar más información antes de poder avanzar con seguridad en un proyecto profesional. Hoy tendrás tiempo para disfrutar de tus aficiones y, además, será una jornada perfecta a nivel sentimental, ya que el amor brillará en tu horizonte con luz propia.

Piscis (19 febrero-20 marzo)

La finalización de un proyecto profesional te espoleará para seguir avanzando. No cejes en tu empeño: lo conseguirás. Ve con especial cuidado porque, aunque tú no lo creas, aún no estás preparado para tomar esa decisión familiar que te ronda por la cabeza. Por la noche se acentuará tu vida social, que te resultará muy estimulante.