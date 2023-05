Adriana Azzi es una astróloga, tarotista y vidente venezolana que se ha convertido en una auténtica personalidad en su país y en buena parte de Iberoamérica, así como en España, donde también cuenta con una buena legión de seguidores. Entre sus aciertos la predicción de la muerte de Hugo Chávez, anuncio que le valió amenazas e incluso persecución.

Adriana Azzi es famosa también por revelar el horóscopo para cada signo zodiacal por semanas completas. Lo hace a través de las redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores.

Horóscopo de Adriana Azzi para esta semana

El horóscopo de Adriana Azzi para la semana del 21 al 27 de mayo es el siguiente en función de cada signo zodiacal, según lo que ella misma ha compartido en su perfil de redes sociales:

Aries (21 marzo-19 abril)

Esperando una respuesta estarás pendiente de un contacto o de una llamada. Saliendo de círculos viciosos o la necesidad de hacerlo. Aquellos que se estén recuperando de una ruptura también deberán cortar y liberar lazos que sólo traen manipulación y desdicha. Una ayuda celestial. Un asunto muy serio a tratar entre un hombre y una mujer. Luego de una discusión una decisión.

Trabajo: Deberás usar el poder de tu intelecto al máximo. Determinación para llevar a cabo nuevas ideas. Una persona de cabellos claros o rubios te ayudará.

Salud: Pruebas de sangre. El cuidado de la piel.

Amor: La esperanza pero también la disciplina. Un asunto de amor absorbente. Programación de un compartir. Un ciclo que necesariamente llega a su fin. Alegrías y buena suerte con personas jóvenes.

Parejas: Crecimiento espiritual, tendiendo puentes de comunicación, profundas reflexiones acerca de lo que dejaron atrás.

Solteros: Una mujer joven alegrará tu vida. Una promesa que trae inspiración y el ánimo suficiente para esforzarte a fondo. Pasas los exámenes. Desarrollando ese talento especial.

Mujer: Puedes no ser consciente de las riquezas espirituales que posees o que te rodean. Deja las actitudes pesimistas. Si caes en depresión vendrán más retrasos, anímate a dinamitar los muros que te separan de tus realizaciones. Un hombre con actitud dominante.

Hombre: Luego de liberarte de las ataduras llega la hora de los grandes cambios. Abandonar algunos viejos hábitos. Resultados favorables en litigios, demandas y acusaciones.

CONSEJO: El tiempo se encargará de ordenar las cosas y prepararte para un nuevo y positivo comienzo

PALABRA CLAVE: Renovación

COLOR: Rojo

NÚMEROS DE LA SUERTE: 5379

Tauro (20 abril-20 mayo)

Finaliza un período de preocupaciones para dar paso a nuevos proyectos con potencial. Adivinación, oráculos, la suerte y la fortuna. Algo extraño vinculado con alquimia o magia. Aplicaciones, ordenador, editor, recursos tecnológicos para lograr un éxito. Experimenta y perfecciona tus destrezas adquiridas por talento propio o por estudios realizados, cursos y/o diplomados. Una artesanía llamará tu atención o un look muy hippie.

Trabajo: Deberás utilizar ciertas habilidades especiales durante esta semana. Un individuo con una gran pericia técnica te sorprenderá solucionándote un problema.

Salud: Pulmones, vías respiratorias. Médicos cirujanos muy competentes.

Amor: Aprendizaje por medio de ensayo y error que redunda en mayor inteligencia emocional. Un proyecto de familia.

Parejas: Adquisición de ayudantes de cocina o aparatos para facilitar la vida. Observa y trata de adaptarte sin perder control sobre tu mundo. Mirando el horizonte en la orilla del mar o divisando algo curioso en la lontananza desde una montaña.

Solteros: Mujer muy calculadora te entorpece. El resultado acumulativo de un aprendizaje disciplinado rinde frutos.

Mujer: Asunto relacionado con un hijo muy viril y buen mozo. Transformación a través de la fuerza. Conversación importante en un balcón. Una comida suculenta pero que te deja con el estómago pesado. Reflexiones en solitario. Hablando sola.

Hombre: Liberas tensiones. Ganas en conocimientos. Un final que termina con un problema. Adquisición de tecnología moderna. El ladrido de un perro, tómalo como una señal. Una mujer mandona y de carácter fuerte te recrimina algo.

CONSEJO: En períodos de soledad o de independencia aprendes la autosuficiencia

PALABRA CLAVE: Ritual

COLOR: Verde

NÚMEROS DE LA SUERTE: 3118

Géminis (21 mayo-20 junio)

Se materializa un romance que te afecta sentimentalmente o surge de la nada un compromiso afectivo desde la amistad. Cuidado con situaciones que podrían haber sido divertidas pero que te hacen pagar el precio de la inmadurez. Una persona de ojos o mirada llamativa con un trato tierno hacia ti. Momentos gratos y de satisfacción. Alimento emocional entre bienquerientes. Subes de estatus. Compra de ropa. En búsqueda de orientación.

Trabajo: Sigue el camino que te trazan tus sueños. Ofertas tentadoras. Hecho curioso con una persona joven simpática o inteligente. No te dejes influenciar por el entorno, defiende tus ideas.

Salud: Recuperaciones rápidas.

Amor: Poesía - Alegría - Éxtasis, en ese orden. Los más inseguros se preguntarán si están listos para amar o si esa persona especial jugará con sus sentimientos.

Parejas: Regalo. Maternidad. Unión amorosa, contradicciones y resolución para concretar. Compras en pareja.

Solteros: Falta de enfoque o expectativas ante una posible unión sentimental. Ideas soñadoras. Disfrute, romance, elecciones.

Mujer: Un nuevo amor o la renovación sentimental esperada. Felicidad basada en la amistad con un hombre complaciente. Vida social. Embarazo. Revelaciones e intuiciones. El comienzo de una empresa creativa, horas de dedicación a un proyecto. Adulaciones. Examinas unos detalles cuidadosamente.

Hombre: Ante una decisión deberás enfrentar las consecuencias con madurez. La imaginación y los sueños activados, que tus emociones no dominen tu pensamiento racional. Expectativas poco realistas te llevarán a preguntarte qué deseas realmente y reubicarte.

CONSEJO: Sé firme en tus ideas para que evites ser manipulado o manipulada por los demás

PALABRA CLAVE: Dirección

COLOR: Naranja

NÚMEROS DE LA SUERTE: 6035

Cáncer (21 junio-12 julio)

Realizas una llamada y hablas con la verdad, tu verdad, no retrases más el tema, soluciona. Crecimiento y excelentes relaciones sociales. Una mujer o amiga entrañable a la que deseas complacer, es importante para ti lograrlo. Una reconciliación. Efectivos tratamientos de belleza. Ahora podrás canalizar una pasión animal y que las cosas se reorienten en tu beneficio y no contra ti. Felicidad junto a la persona que amas.

Trabajo: Mejoran las relaciones entre mujeres pero se mantiene la competencia.

Salud: Curación espontánea.

Amor: La felicidad duradera basada en tus convicciones y fuerza de voluntad te proporcionará estatus, reputación e incluso, sensualidad. Una perspectiva de matrimonio. Reunión con amistades y afectos.

Parejas: Fertilidad, embarazo, afecto y amor físicos. La paciencia es una virtud. No temas sentirte dulcemente atrapado o atrapada en las garras del amor y el compromiso.

Solteros: Comienzas algo nuevo, no te aflijas por lo que decidas dejar atrás. Un proceso de transformación para mejorar.

Mujer: Propuesta matrimonial. Embellecimiento. De aquí en adelante sólo queda crecer y evolucionar. Regalo de hombre que te pretende. Contacto con la madre naturaleza para recargarte. Te recuperas luego de momentos muy tensos. Equilibras tu feminidad. Vitalidad. Superas las confusiones.

Hombre: Una realización te traerá felicidad. El enfoque es hacia la estabilidad emocional y la armonía familiar, camina hacia la meta serenamente. Actuarás con simpatía en lo referente a tu vida social, no olvides dar para que recibas. Una comida típica.

CONSEJO: La armonía en tus relaciones personales está muy vinculada a tu paz espiritual, no lo olvides

PALABRA CLAVE: Protección

COLOR: Blanco

NÚMEROS DE LA SUERTE: 0239

Leo (23 julio-22 agosto)

Con fortaleza, dejando atrás las preocupaciones, círculos viciosos y relaciones tóxicas. Una urgencia en el campo de tus relaciones interpersonales. Un viaje sin contratiempos. Luego de varios retrasos y obstáculos sales adelante con un plan de acción. A veces hay que romper de cuajo con todo para recomenzar o reactivarte. Hablas con alguien que te importa sobre tus destrezas y habilidades.

Trabajo: Cuidado con ser muy agresivo o agresiva. Las actitudes impulsivas deben canalizarse adecuadamente. Si estás ante una destitución deberás actuar sin prisa pero sin pausa para redireccionar tu vida.

Salud: Con el debido sentido de propósito encontrarás la suficiente fortaleza para continuar sanando o recuperándote.

Amor: Nuevos aprendizajes en el amor. La luz al final del túnel. Trasnochos que afectan tu rendimiento. Persevera si la causa (o la guerra) es justa.

Parejas: Coger el toro por los cuernos implica enfrentar directamente las cosas con la única intención de encontrar soluciones definitivas. Defiendes una posición, opinión o parecer.

Solteros: Lucha para conservar tu posición o situación ventajosa, sea en el trabajo o dentro de un grupo o asociación. Apelas a tu fortaleza interior.

Mujer: Te pones en movimiento modo "activación total". Una oferta de trabajo, ganancia extra o viaje repentino. Un programa de ejercicios te beneficia. Una conversación que gira en torno a romper las cadenas, tener mayor capacidad de movimiento o buscar un espacio desde donde actuar con libertad.

Hombre: Finaliza un período de estancamiento y retraso. Cambio de residencia. Nuevos amigos entran en tu vida. Una relación sentimental repentina y apasionada. No te rindas, si haces el esfuerzo saldrás victorioso.

CONSEJO: Cambio de acción, modifica la velocidad y ponte en movimiento.

PALABRA CLAVE: Iluminación

COLOR: Amarillo

NÚMEROS DE LA SUERTE: 2108

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

Eventos familiares que involucran hijos o parientes cercanos, tienen que ver con decisiones y cambios. Compartiendo momentos felices. Preocupación por una transición importante donde entran en juego factores que tienen que ver con tus creencias, tradiciones o el rol que juegas frente a una unión sentimental. Mujer/Hombre de ojos llamativos entra en tu vida. Ideas soñadoras que hay que aterrizar, tuyas o de alguien más.

Trabajo: Entusiasmo por aprender o el estudio de algo que una vez dominado se puede convertir en otro ingreso. Un trabajo muy específico y la necesidad de ordenarte.

Salud: Mejoramientos graduales. Información útil que llega a tus manos para motivar curaciones.

Amor: La conveniencia juega un papel en algunas relaciones. Un tema sobre establecer bases económicas sólidas o firmes te ocupa la mente. No quieres que los sueños se conviertan en castillos en el aire.

Parejas: Deseos vs realizaciones. Los que tienen hijos estarán inmersos en situaciones que implican dar consejos, confiar, "hacer bien las cosas". Hablando de tener objetivos realistas.

Solteros: Elección entre varias opciones y la sensación de no saber decidir a conveniencia. Las emoción y la razón. Pendiente de incrementar los ingresos.

Mujer: Situación vinculada a la ascendencia y a la vez, a la descendencia. El legado. Pequeñas ganancias que se acumulan positivamente. Buenas noticias acerca de dinero o finanzas. Progresos lentos pero estables, prepararse para dar un paso hacia la realización. Noticias acerca de los hijos y las consecuencias de sus decisiones. Ves una fruta en el suelo, te llama la atención.

Hombre: Conversaciones acerca de hacer del hogar un lugar confortable, herencias, reputación y una unión entre dos personas que formalizan. El paso que se dá para tener tu propia familia, espacio vital o estabilidad financiera. Inicias una nueva empresa o un nuevo camino dentro de lo que ya conoces.

CONSEJO: Ser minucioso o minuciosa y diligente.

PALABRA CLAVE: Habilidad

COLOR: Violeta

NÚMEROS DE LA SUERTE: 3367

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Actitud desafiante e impulsiva. Pasión, voz de mando y carisma. Ingreso de dinero inesperado. Oportunidad de conocer personas interesantes. Contacto o interés por un líder espiritual o buen consejero. Asunto con mediadores o entrevista. Curso o entrenamiento. En tu camino encontrarás lo deseado. Deberás esforzarte a fondo y cumplir.

Trabajo: Capacidad de negociar y de mostrar tus ideas. Contacto con jefe o persona a cargo de una empresa, institución o cargo público será productivo. Aparece un hombre con ayuda económica o beca. Desmontar algo para llevarlo a otro sitio. Enseñas, aconsejas.

Salud: Sudarás. Querrás verte mejor estéticamente. Consulta médica.

Amor: Deseos de romper con la rutina. Listo o lista para una aventura sexual. Contacto con amigo o amiga que te gusta. Persona que te avergonzó o te hirió en el pasado te busca para hablar.

Parejas: Podrás apreciar y tomar más en cuenta el punto de vista de tu pareja. Plan de ir a un sitio diferente. Evalúan un préstamo.

Solteros: Programa de trabajo y estudios. Nueva actividad. Asunto con computadoras.

Mujer: Noche de placer sexual, de buena comida y bebida. Amor oculto. Asunto estético con los senos. Fertilidad. Celebración. Recibes flores. Un objetivo alcanzado. Una mujer joven te traerá alegrías. Confía en tu intuición.

Hombre: Un viaje pendiente. Inquietante situación por hijo, niño o joven. Cautela con persona con mala intención que te vuelve a buscar. Firmas un documento pero léelo bien antes. Es bueno solucionar los problemas con un hijo o primo.

CONSEJO: Ordenar las ideas, y asumir nuevos retos te llevará hacia una victoria segura

PALABRA CLAVE: Entendimiento

COLOR: Verde claro

NÚMEROS DE LA SUERTE: 4395

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Mayor sensibilidad emocional. Estás entrando en un período de nuevos sentimientos y cambios de de actitud. Investigación que sale a la luz pública. Préstamo, grandes negocios, buenas ganancias. Triunfo económico. Atención con cambio de monedas. Critopmoneda. El Banco o la Bolsa de valores será un tema. Algo que cae a nivel financiero te hará ganar. Logras solucionar un gran conflicto. Todo se mueve. Cambio emocional que te favorece.

Trabajo: Se renueva un vínculo o se inicia una nueva relación. Llegas a un acuerdo que no deseabas pero será el precio para coronar una posición importante. Gran movilización y cambios.

Salud: Recuperación paulatina.

Amor: Celebración. Temas con niños o hijos se solucionan. Se disipan dudas. Mudanzas. Se altera la rutina familiar. Un nuevo hogar.

Parejas: Recobran la fe. Después de una fuerte discusión, donde ambos se desahogan surge un gran entendimiento. Solución de vivienda.

Solteros: Contacto con la naturaleza. Comienzas una relación. Habilidad Psíquica.

Mujer: Alguien te espía y te darás cuenta. Buscas un consejo para tomar la decisión correcta.

Hombre: Un amigo joven se acerca. No consientas tanto a un/a hijo/a. Ir y venir de un sitio para solucionar una angustia. Un secreto o situación oculta.

CONSEJO: A veces para obtener lo que quieres en algo deberás ceder. Todo tiene un precio en esta vida.

PALABRA CLAVE: Carisma

COLOR: Rojo

NÚMEROS DE LA SUERTE: 1903

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Tu actitud minuciosa y práctica puesta en algo que te interesa, además del esfuerzo sostenido, darán resultado. Un comienzo donde el progreso será paulatino pero seguro. Una carta o correo que alterará el curso de los acontecimientos. Leer contratos cuidadosamente. Asunto con una investigación. Entusiasmo por aprender. Contacto con abogado. Ayuda de hombre de ojos llamativos.

Trabajo: Búsqueda de un grado profesional. Paciencia. Entrevista inesperada. No es lo que quieres pero será útil. Algo comienza a progresar. Contrato, acuerdo. Pequeñas ganancias. Cursos y estudios.

Salud: Sanación rápida.

Amor: Papeleos acerca o vinculados con hijos. Contacto con personas que te valoran de buena fe. Aparece alguien con quien puedes contar. Atraes a alguien muy servicial. Necesitas olvidar.

Parejas: Influencia de mujer negativa sale de tu camino. Paseo romántico. Un bar, una atracción. Una construcción en otro sitio.

Solteros: Cambias de sitio. Le ofreces tu cama o un sofá a alguien. Interés en un estudio.

Mujer: Tu intención de ayudar a alguien crea una tensión con un hombre. Querrás acercarte a un hombre pero no vale la pena. Algo perdido que buscarás afanosamente.

Hombre: Saldrás inesperadamente a un sitio para ayudar o por encuentro con un hombre. Amigo te apoya. Asunto con una Biblia o libro de Autoayuda. Nuevo trabajo o actividad.

CONSEJO: No te involucres en problemas ajenos, concéntrate en tus objetivos y planifica cómo concretarlos

PALABRA CLAVE: Crecimiento

COLOR: Azul claro

NÚMEROS DE LA SUERTE: 4874

Capricornio (22 diciembre-19 enero)

Tras unos días de victoria llega un pequeño lapso en el que baja la energía. Una sensación de que algo hace falta. Tu vida interior, un llamado. Dirás: "Nadie me entiende". Un carro muy limpio y pulido llamará tu atención o te hará sentir bien si lo manejas. Con seguridad en ti mismo o misma vencerás. Habrá un día en que debes actuar con diplomacia porque si no, mejor ni lo intentes. Logros, conquistas. El tema no es llegar sino cómo te mantienes.

Trabajo: Avanzas con entusiasmo y de un momento a otro, te apagas, pero deberás recuperarte porque estarás muy solicitado o solicitada. Mantén el ritmo. A la espera de una noticia.

Salud: Cuidado con las gripes.

Amor: Sentirse ignorado o ignorada es una mala señal. El dinero no puede comprar el amor. Deseos de ser retribuido o retribuida. Caes en conciencia de una situación con la intención de superarla.

Parejas: Ayudando a los demás. Una obra de caridad. Nuevas motivaciones.

Solteros: Administrando las bendiciones. Evita riesgos innecesarios. Cuidado en transporte público o tren de noche. Unos días de soledad. Tras mejores condiciones de trabajo.

Mujer: Cuando te dicen: "Nunca te prometí un jardín de rosas" es cuando se acaba la luna de miel. Becas, premios o pagos extra. Tu arduo trabajo dará resultado. Le das un consejo a un amigo que se va. Un coche amarillo.

Hombre: Una victoria vana o a un alto precio, también pude ser por el contrario que te ganes lo que por derecho es tuyo. Negocios honestos. Compartiendo un dinero. Ascenso. Se termina el desempleo.

CONSEJO: Si tras un triunfo o éxito tienes una decepción es hora de aclarar motivaciones y mejorar estrategias

PALABRA CLAVE: Entusiasmo

COLOR: Marrón claro

NÚMEROS DE LA SUERTE: 1251

Acuario (20 enero-18 febrero)

Ocasión para usar un talento que habías olvidado. Mujer delgada muy querida se cruza de nuevo en tu camino. Recordarás tu infancia. Pasarás más tiempo con hijos o padres. Surgen viejos recuerdos. Una agenda de cuero o muy vieja. Asunto con horno o cocina. Ir a ver un apartamento o casa en un sitio lejano. Algo pendiente en sitio de muchos edificios o rascacielos. Disgusto con un estado de cuenta. Te preocupas por una niña, hija o mujer joven que se siente muy inestable.

Trabajo: Información que utilizarás a tu favor con la que logras neutralizar a persona tramposa. Buscarás ayuda espiritualidad.

Salud: Evaluar los efectos de un tratamiento.

Amor: Una conversación sincera te libera. Sabrás de un antiguo amor. Renovación emocional. Un viaje vinculado con parientes o con un amor. Se reanuda vieja amistad. Hecho curioso con algo lanzado o encontrado en la basura. Escrito con el que no estás de acuerdo.

Parejas: Sensación o situación donde surge una queja por abandono quedará solucionada. Un cambio de lugar o dirección. Alguien sale de una cárcel mental.

Solteros: Interés por tema espiritual. No buscarás más a una persona.

Mujer: Brindarás apoyo psicológico a alguien muy nervioso. Una mujer guarda silencio y crea un conflicto. Un amigo te desea en secreto, te trata con mucho cariño y hasta aparenta respeto.

Hombre: La seguridad económica dependerá de una mujer. Asunto con transporte o vehículo, positivo para el dinero. Cambio emocional para bien. Tu ángel guardián te está protegiendo.

CONSEJO: De los viejos tiempos salen muy buenas historias que contar

PALABRA CLAVE: Balance

COLOR: Marrón

NÚMEROS DE LA SUERTE: 5678

Piscis (19 febrero-20 marzo)

Un mensaje que recibes puede traer consigo, además de una aclaración, un reto. Acciones sensatas te sacarán del túnel. Una propiedad, se te invita a que uses el sentido común. Un hombre te invita a moverte, confiar y colocar un dinero donde debes. Vencer las situaciones que te pueden tener paralizado o paralizada como sin querer afrontar las decisiones que debes tomar. Una ayuda superior.

Trabajo: Un chisme, alguien actúa a tus espaldas con malicia. Preocupaciones que se llevan del trabajo para la casa, evítalo.

Salud: Un milagro. Cuida los nervios.

Amor: Un llamado a concretar, actuar seriamente y no dejar pasar las oportunidades que sólo se presentan una vez. Superando obstáculos.

Parejas: Sobre la base de los valores y actuando virtuosamente se solucionarán malos entendidos y situaciones preocupantes. Realiza actividades espirituales que llenen tu alma.

Solteros: Un dinero guardado. Actúa desde la confianza. Necesidad de complementarte. Entre los placeres sensuales y el comedimiento.

Mujer: Una mujer astuta en los negocios te plantea una inversión o la puesta en circulación de un dinero. Un hombre que habla mal de ti. Situaciones que te intranquilizan a nivel mental, pensamiento circular. Rompe la rutina probando relajarte, estar en el cuerpo y no en la mente, hacer conciencia del aquí y el ahora. Prácticas de tiro. Lectura oracular, espiritual o bíblica. El valor del matrimonio. Lo físico y lo espiritual (o emocional).

Hombre: Una mujer apasionada se desaparece o esconde. Pruebas de sangre. Una situación que te provoca solucionarla por las malas encuentra al fin una salida sabia. La espiritualidad y el ardor sexual son dos cosas que se contraponen para unos, para otros se complementan.

CONSEJO: Para evitar escándalos debes evitar actuar en secreto

PALABRA CLAVE: Creatividad

COLOR: Azul

NÚMEROS DE LA SUERTE: 0385