A principios del siglo XX, un ingeniero civil estadounidense llamado John Elfreth Watkins realizó una serie de predicciones increíbles sobre el futuro del mundo en el año 2000 y sorprendentemente acertó en diez de ellas. ¿Cómo fue capaz de lograrlo?

El ingeniero, al más puro estilo Nostradamus, se atrevió a anunciar cómo sería el mundo y la sociedad un siglo después de sus palabras y, pese a que en aquellos momentos parecía algo de ciencia-ficción e incluso predicciones terribles para muchos, es cierto que cien años más tarde John Elfreth Watkins sabía perfectamente lo que decía.

Fue en diciembre de 1900, Watkins redactó un artículo para la revista Ladies Home Journal titulado What May Happen in the Next Hundred Years (¿Qué puede suceder en los próximos cien años?), que se publicó en la página ocho. Recientemente, Jeff Nilsson, editor de historia de The Saturday Evening Post, resaltó este artículo, elogiando los aciertos de Watkins, algo que generó una gran expectación en redes sociales y en numerosos medios de comunicación.

Predicciones hechas en 1900

Las predicciones de John Elfreth Watkins que datan de 1900 y que han resultado ser acertadas un siglo después son las siguientes:

Fotografía digital en color

Watkins predijo que las fotografías se tomarían a distancia y que los eventos más destacados, incluso los ocurridos en lugares remotos como China, podrían publicarse en los periódicos en tan sólo una hora. En 1900, habría llevado al menos una semana que una foto tomada en China se publicara en los periódicos occidentales.

Mayor estatura

Esta especie de Nostradamus aseguró que los estadounidenses serían entre uno y cinco centímetros más altos en el año 2000. Su predicción resultó acertada, ya que la altura promedio de los ciudadanos de Estados Unidos en 1900 era de alrededor de 1,68-1,70 metros, mientras que en el año 2000 había aumentado a un promedio de 1,75 metros.

Teléfonos móviles

John Elfreth Watkins predijo también la existencia de teléfonos sin cables y circuitos telefónicos que ampliarían la comunicación a nivel mundial. Incluso mencionó que un esposo en medio del Atlántico podría hablar con su mujer en su oficina en Chicago, y que llamar a China sería tan fácil como hablar desde Manhattan a Brooklyn.

Hay que destacar que cuando hizo sus predicciones, en 1900, las llamadas telefónicas internacionales eran prácticamente inexistentes.

Comidas para llevar

Watkins anticipó que las comidas precocinadas serían adquiridas directamente en los establecimientos, al igual que el pan en las panaderías. Actualmente hay una gran variedad de alimentos preparados en supermercados y locales de comida para llevar. Sin embargo, Watkins no acertó por completo en su visión, puesto que él vaticinó que las comidas se servirían en platos que luego se devolverían al local para su limpieza, algo que no ocurre, sino que se utilizan envases de usar y tirar.

Desaceleración en el crecimiento de la población

Este ingeniero norteamericano estimó que la población de Estados Unidos estaría entre los 350.000.000 y 500.000.000 habitantes. Aunque la cifra es alta, su predicción apuntaba en la dirección correcta, puesto que si la tasa de crecimiento poblacional estadounidense hubiera sido similar a la del siglo anterior, habría superado los mil millones de personas en el año 2000.

Invernaderos

John Elfreth Watkins predijo que los vegetales serían cultivados en invernaderos iluminados con potentes luces eléctricas, que acelerarían su crecimiento y eliminarían las semillas problemáticas. Aunque el uso de luces de colores y corrientes eléctricas en el suelo no se ha generalizado en la agricultura, se han realizado investigaciones en esta dirección y todavía se exploran sus posibles aplicaciones.

Televisión

Watkins visualizó un mundo en el que las personas podrían ver eventos y personas de todas partes del mundo a través de cámaras conectadas a pantallas ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Aunque esta predicción se hizo realidad con la llegada de la televisión en el siglo XX y las cámaras web, en la época de Watkins ésta era una visión completamente futurista.

Tanques de guerra

El estadounidense también predijo la existencia de vehículos blindados de gran tamaño que circularían a alta velocidad en espacios abiertos, similares a los trenes modernos. Aunque Leonardo da Vinci ya había mencionado este tipo de artilugios en el pasado, Watkins llevó su visión un paso más allá.

Tamaño de las frutas

Según Watkins, las futuras generaciones disfrutarían de fresas del tamaño de manzanas. Aunque en el último siglo se han desarrollado variedades de frutas más grandes que las originales, la predicción de Watkins resultó ser demasiado optimista en cuanto a las fresas, pese a que sí se ha incrementando en líneas generales la producción y el tamaño de las frutas

Alta Velocidad

Watkins también anunció en el año 1900 que los trenes correrían a más de 240 kilómetros por hora, algo que ya sucede en muchos puntos del mundo y que incluso es superado en velocidad, como ocurre con la alta velocidad española, que supera incluso los 310 kilómetros por hora.

Las predicciones de John Elfreth Watkins resultaron sorprendentes y todavía nos maravillan por su precisión al anticipar los avances tecnológicos y los cambios socioculturales que darían forma al siglo XX y más allá. Su capacidad para vislumbrar el futuro con claridad es un testimonio de su perspicacia y comprensión de las tendencias de su época.