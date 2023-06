Cristina Pedroche y su marido, el chef Dabiz Muñoz, fueron dos de las caras más concoidas de la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo, que se celebró este martes en València.

La presentadora acudió como una de las inversoras de DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz, futuro padre de la hija que espera.

Pedroche acudió a la alfombra roja de la Ciutat de les Arts vestida de negro y luciendo barriga, ya que se encuentra en la fase final de su embarazo.

"El número tres de la lista es la hostia"

El restaurante DiverXO de Madrid quedó en el tercer puesto del ranking. Además, el local de Dabiz Muñoz ganó el reconocimiento por tener el Mejor sumiller del mundo.

"No puedo estar más emocionada, no tengo palabras. No solo por mi marido, por ser el mejor cocinero del mundo dos años seguidos, sino por el equipo de DiverXO. Que en solo tres años, DiverXO esté en el número tres de la lista es la hostia. Normalmente esto no lo subiría, pero mis hormonas... Estoy pletórica, feliz", aseguró Cristina Pedroche emocionada al final la gala.

La última escapada romántica

Cristina Pedroche ha descrito su viaje a València con motivo de la gala de los 50 mejores resturantes del mundo como la "última" escapada romántica de la pareja, ya que en un mes dará a luz a su hija, la primera de la pareja.

Durante estos días, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han ido a comer al restaurante de Ricard Camarena y al de Quique Dacosta. Se han hospedado en el hotel Only You, en el centro de la ciudad, donde la presentadora ha aprovechado para descansar y hacer deporte.