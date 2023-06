Es común que los perros se sientan incómodos o nerviosos durante el baño, lo que puede hacer que intenten salir de la bañera. Son varias las causas que pueden llevar a tu perro a no querer bañarse, como el miedo al agua, la incomodidad a sentirse mojado, que el baño le produzca sensibilidad en la piel, o que no esté acostumbrado y esta experiencia le cause ansiedad.

Es importante entender cuál de todas estas razones (o cualquier otro motivo) es la causa de que tu perro intentente salir de la bañera durante el baño para poder solucionar el problema de manera más eficaz. Lo ideal es que acudas a un veterinario, un peluquero canino o un entrenador de perros para que averigüen la razón. No obstante, por el momento puedes seguir algunos consejos para poder a mantener a tu peludo en la bañera mientras le lavas: Prepara todo con anticipación : Antes de empezar a bañar a tu perro, asegúrate de tener a mano todo lo que necesitas, como champú, toallas y juguetes para distraerlo. Además, asegúrate de que la bañera esté limpia y libre de objetos que puedan asustar a tu perro.

Usa una correa o arnés : Si tienes un perro grande o muy activo, puedes usar una correa o arnés para mantenerlo en la bañera. Conecta la correa o arnés a un gancho en la pared o en la bañera para evitar que se salga.

Usa una alfombrilla antideslizante : Una alfombrilla antideslizante en el fondo de la bañera puede ayudar a que tu perro se sienta más seguro y evitar que resbale o se deslice.

Usa juguetes o golosinas: Los juguetes o golosinas pueden ayudar a distraer a tu perro y mantenerlo en la bañera durante el baño. Dale un juguete para masticar o una golosina para que se concentre en algo más que no sea el baño. Sé suave y tranquilo: Habla con tu perro en un tono suave y tranquilo durante el baño para ayudarlo a mantenerse calmado. Evita gritar o regañar a tu perro si intenta salir de la bañera, ya que esto puede hacer que se sienta más ansioso o incómodo.