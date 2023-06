La astrología es una disciplina que se ha practicado desde hace miles de años, y se basa en la idea de que la posición y el movimiento de los cuerpos celestes, como los planetas y las estrellas, pueden influir en la personalidad, decisiones y eventos en la vida de una persona.

Durante los últimos años la astrología ha experimentado un boom, y es que tanto los millenials como la generación zeta la siguen bien de cerca, creyendo firmemente que sus signos zodiacales determinan tanto rasgos de su personalidad como las experiencias que viven en su día a día.

Esta creencia se ha convertido en una fuente de memes virales, y las personas especialistas en esta temática que comparten contenido relacionado en redes sociales observan cómo día a día sus followers suben sin parar. Es más, la astrología se utiliza incluso como herramienta válida de filtraje en Tinder y otras apps para ligar.

¿La astrología es fiable?

Aunque la astrología ha sido popular desde la antigüedad, muchos estudios han demostrado que no hay evidencia científica que respalde la idea de que los planetas y las estrellas influyen en la vida de las personas. Como disciplina, la astrología no sigue los principios científicos y no se basa en la prueba empírica y, por tanto no se ha comprobado que la astrología sea fiable.

Además, la astrología se basa en la creencia de que todas las personas nacidas en el mismo momento y en el mismo lugar comparten ciertas características de personalidad y destinos en la vida, lo que se conoce como signo del zodiaco. Sin embargo, las personas son únicas y experimentan la vida de manera diferente, y hay muchos otros factores que influyen en su personalidad, destino, decisiones y eventos en la vida de una persona, como la genética, el entorno, la educación y las experiencias personales.

La astrología se basa en la creencia de que la posición y movimiento de los planetas pueden influir en la vida y el destino humano. Sin embargo, la comunidad científica no acepta esta idea ya que no hay una explicación racional que demuestre la relación entre estos cuerpos celestes y los eventos terrenales.

Si bien algunas personas encuentran valor personal en la astrología, es importante recordar que no hay una prueba real de que sea fiable. Por lo tanto, es importante ser críticos e informados antes de tomar decisiones importantes basadas en la astrología. En definitiva, aunque la astrología puede tener gran popularidad, es importante recordar que no hay evidencia científica que respalde esta disciplina y, por lo tanto, no se puede considerar fiable.