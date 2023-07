La presencia de tiburones en las playas españolas ha generado una creciente preocupación entre turistas y bañistas, que se preguntan cuáles son las playas españolas donde pueden tener más riesgo de encontrarse con un tiburón en el agua.

El fenómeno ha recibido una considerable atención mediática e incluso en medios británicos se ha advertido este año a sus ciudadanos sobre la presencia de escualos en las costas de España en caso de que decidan pasar aquí unos días de vacaciones.

Tiburones en el Mediterráneo

Y es que los tiburones en el mar Mediterráneo no son nada extraños, sino que su presencia es significativa y abarca una amplia variedad de especies. De hecho, se estima que hay alrededor de 45 tipos diferentes de tiburones en estas aguas, lo que hace del Mediterráneo un hábitat importante para los escualos.

Entre las especies de tiburones más comunes en el Mediterráneo está la tintorera, también conocida como tiburón azul. Este tiburón puede alcanzar un tamaño promedio de 2,5 metros y pesar alrededor de 80 kilos. Es una especie migratoria y se caracteriza por su cuerpo delgado y su coloración azul brillante.

Otro tiburón común en el Mediterráneo es la cañabota gris, que puede crecer hasta los 5 metros de largo y superar los 1.000 kilos de peso. Es un tiburón de aguas cálidas y se le puede encontrar en diferentes zonas del Mediterráneo, incluyendo las costas españolas.

Además, también hay otras especies de tiburones que se pueden encontrar en estas aguas, como las pintarrojas, que son pequeñas y no representan un peligro para los bañistas, y los cazones, que pueden medir hasta dos metros y pesar alrededor de 45 kilos.

Aunque es importante tener en cuenta que la presencia de tiburones en el Mediterráneo no implica necesariamente un peligro para los bañistas, de hecho hay expertos que incluso consideran que están en extinción en las aguas más occidentales, y que los ataques no provocados por tiburones en estas aguas son extremadamente raros, no es la primera vez que se han visto tiburones en las costas españolas.

Zonas de últimos avistamientos de tiburones en España

La presencia de tiburones en aguas españolas no es exclusiva del Mediterráneo, sino que también hay zonas peligrosas en el entorno del Estrecho de Gibraltar y el océano Atlántico, especialmente en Galicia, así como en el mar Cantábrico.

En estas áreas, se pueden encontrar ejemplares que podrían considerarse los más peligrosos para turistas y bañistas. Las aguas frías del Atlántico y el Cantábrico, así como las mayores profundidades en estas regiones, son el hábitat de grandes tiburones. Entre las especies más frecuentes en España se encuentran el peregrino, la tintorera, el cazón y el cañabota gris.

Galicia y Asturias destacan como una de las regiones con más tiburones en sus aguas, incluyendo ejemplares de gran tamaño que pueden superar los 100 kilos como ocurrió en la ría de Vigo, donde se avistó un tiburón blanco. Sin embargo, lo habitual es que estos escualos se encuentren a grandes profundidades y sólo se hagan visibles cuando salen a la superficie en busca de alimento.

En Asturias, hace dos años, también fue avistado otro tiburón blanco.

En Valencia y Alicante también se han reportado avistamientos, pero los tiburones ahí no representan un riesgo significativo. Los que han sido vistos en estas costas suelen ser ejemplares pequeños e inofensivos. En concreto, en los últimos años se han producido avistamientos en la playa de la Patacona, en Alboraia, y en la playa de las Arenas.

En Alicante, por su parte, se han visto tiburones en la playa de los Arenales del Sol, donde un hombre fue mordido recientemente por una tintorera, y en las inmediaciones de la isla de Tabarca, donde se han visto varios ejemplares a unos ocho kilómetros de la costa.

El pasado 15 de junio, una mujer también tuvo que recibir asistencia sanitaria por un ataque de ansiedad cuando se dio cuenta de que estaba muy cerca de una tintorera. Fue en la playa Aguamarina, en Orihuela. Al día siguiente, el animal fue encontrado muerto en la playa de La Caleta.

Y el año pasado, en Dénia, otro tiburón se paseó por la playa de Punta Molins y desató el pánico entre los bañistas, aunque sin consecuencias.

Las Islas Baleares, como Ibiza y Mallorca, son otro punto de presencia habitual de tiburones en el mar Mediterráneo. Aunque incluso se han registrado ataques, generalmente los ejemplares son de tamaño reducido y no representan un peligro para los bañistas. En la playa d'En Bossa, un hombre fue mordido recientemente por una tintorera y en las playas de ses Illetes, Cala Nova, Cala Major y Can Pastilla son relativamente frecuentes los avistamientos.

Este mismo año, concretamente el pasado 15 de junio, una tintorera también se dejó ver durante horas en el puerto de Ciutadella, en Menorca. Unos días después, el 17 y 18 de junio, un tiburón de la especie cañabota gris fue avistado en el cabo Formentor, en Mallorca.

En Tarragona, también este año, el 23 de junio, dos tintoreras obligaron a desalojar las playas de Martinenca, Maricel y Marjal, en la localidad de Alcanar.

Las playas de Granada también han sido sorprendidas en los últimos veranos con la presencia de tiburones, sobre todo por la disminución de la afluencia de bañistas debido al covid. La playa de la Mamola y Calahonda, en Motril, han sido, de hecho, escenario de avistamientos de tiburones peregrinos.

Ataques de tiburones en España

En general, a pesar de la presencia de tiburones en las costas españolas, los ataques no provocados son extremadamente raros, con solo seis casos documentados en los últimos 500 años.

En caso de encontrarse con un tiburón en el agua, lo más recomendable es mantener la calma y no mostrar miedo.

Dependiendo de la situación y la proximidad a la costa, se debe informar a las autoridades y salir del agua por precaución cuando se está muy cerca de la playa, o mantener la calma, ponerse en posición vertical, evitar los movimientos bruscos y establecer contacto visual con el animal si se está en alta mar o a bastante distancia de la costa.