¿Cómo te imaginas que será España en 2040? Francisco Abad ha reunido a 28 expertos en diferentes ámbitos (sociedad y tecnología, economía y empresa, y raíces personales), para recuperar sus predicciones sobre el futuro en un fascinante libro: Dentro de 15 años.

Algunas de las teorías han dejado alucinados a los lectores, y es que en el libro se abordan aspectos tan interesantes como las horas que dedicaremos a trabajar en un futuro o incluso los empleos que desaparecerán.

De hecho, esto último preocupa a muchas personas, y no es para menos. Los expertos han vaticinado que como consecuencia del desarollo de las nuevas tecnologías podrían destruirse hasta el 47% de los empleos que existen en la actualidad.

No obstante, no hay que ser apocalípticos ya que, al mismo tiempo que han pronosticado una masiva destrucción de algunos empleos, también han explicado que gracias a las nuevas necesidades que irán surgiendo se crearán muchos nuevos trabajos que en la actualidad no existen.

Además, algo que ha alegrado a muchas personas es que, en teoría, en un futuro dedicaremos mucho menos tiempo a trabajar. Los expertos han indicado que el tiempo de trabajo podría reducirse un 35% aproximadamente, algo que dejaría mucho más espacio para el ocio y para la práctica de otras actividades y hobbies.

"No vamos a estar en el mismo trabajo todo el día y tendremos que reinventarnos. Nos convertiremos en emprendedores que ofrecemos nuestras ideas y nuestros servicios a las grandes empresas, que serán pocas y más globales aún", apuntan los expertos en el libro.