Puede parecer lo más higiénico del mundo... pero no lo es. Aunque lleva el adjetivo, lo cierto es que el uso del papel higiénico resulta muy poco pulcro para la higiene diaria. El empleo de este tipo de papel de forma masiva no solo no es la alternativa más recomendable para la limpieza e higienización tras pasar por el inodoro, sino que además tiene graves consecuencias medioambientales. La producción de los millones de toneladas de este papel que se emplea diariamente demanda millones de litros de agua para su elaboración y no resulta sostenible.

