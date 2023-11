Aunque la mayoría de los alimentos pueden congelarse para prolongar su vida útil, hay algunos que no son adecuados para el proceso de congelación debido a su composición o características. Además, si lo haces, te enfrentas no solo a cambios en el sabor o en la textura, también a posibles problemas de salud que te pueden llevar a urgencias o al hospital. ¿Cuáles son algunos de estos alimentos que no puedes congelar?