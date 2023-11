El Parlamento Europeo se acerca cada vez más a su objetivo de prohibir que las aerolíneas cobren por llevar el equipaje de mano en cabina. Aunque tiene un carácter no vinculante, la Eurocámara ya ha avalado con amplia mayoría criticar las "políticas y restricciones divergentes" y reclamar a la Comisión Europea que incluya claramente en la normativa lo que la justicia europea dictaminó hace 9 años: que el equipaje de mano debe considerarse un "elemento indispensable" que no puede ser objeto de un "suplemento de precio".

Por otra parte, el Parlamento Europeo pide otra actuación fundamental: estandarizar las medidas del equipaje de mano. Hasta el momento, el tamaño de la maleta de mano lo fija cada aerolínea, al igual que la decisión de cobrar o no por ésta. Por lo tanto, la demanda se realiza con la finalidad de que todas las compañias aéreas trabajen en igualdad de condiciones y "no se produzcan cobros abusivos injustificados".

Cuáles serán las nuevas medidas del equipaje de mano

Pese a que la Ley de Navegación Aérea sí que establece que el equipaje de mano debe estar incluído en el billete y no debe suponer un suplemento de precio, no se especifica cuáles deben ser las medidas ni lo que debe pesar. Por otra parte, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), las medidas del quipaje de mano no deber sobrepasar los 55 cm x 35 cm x 20 cm, ni tampoco pesar más de 8 kilos.

Cuándo entrará en vigor la nueva norma

No obstante, pese a que el Parlamento Europeo ha aprobado estandarizar el tamaño del equipaje de mano, todavía no ha detallado cuáles serán las medidas. Además, para que esta normativa entre en vigor todavía deberá ser aprobada por el Consejo Europeo.

Una vez se apruebe tanto la gratuidad del equipaje de mano como la equiparación de las medidas para todas las aerolíneas, será cuando se fije una fecha para que entre en vigor la nueva norma.