La comunidad científica no sale de su asombro. Y los consumidores están de enhorabuena. Y es que no es para menos: un reciente estudio publicado en la conocida revista científica 'Plos One' asegura que el típico torrezno (tan común en España y tan sabroso) tiene más propiedades y es mejor que algunas verduras y hortalizas como las espinacas, las zanahorias o la coliflor.

En el trabajo científico, se clasifican los alimentos en función de sus beneficios a la hora de alcanzar objetivos nutricionales relacionados con la prevención o el retraso en algunas enfermedades. Y es que aquí donde el torrezno se revela como una excelente fuente para mantener la salud cardiovascular y mejorar la respuesta del sistema inmunológico. Y es que su elevado contenido en ácido oleico monoinsaturado lo convierte en un alimento altamente saludable. Características saludables de un torrezno El ácido oleico monoinsaturado pertenece a los ácidos grasos omega 9 y se caracteriza por su alta estabilidad a la oxidación. Está presente en los frutos secos, el aguacate y el aceite de oliva, de los que ya nadie niega sus excelentes propiedades. Lo que parece realmente increíble es que un torrezno también sea una opción saludable en este sentido. Pero, en realidad, no es extraño puesto que la grasa del torrezno es precisamente lo que lo convierte en una opción estupenda frente a otros alimentos como verduras u hortalizas. Y es que un torrezno de 57 gramos ofrece 290 calorías sin carbohidratos, con un 50% de grasas y un 50% de proteínas, grasas que por su composición son buenas para reducir la hipertensión arterial e incluso bajar el colesterol. De hecho, según un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, el consumo moderado de torreznos se asocia a un menor riesgo de sufrir de tensión arterial alta. No hay que olvidar que el estudio analiza las propiedades de los alimentos para prevenir o reducir determinadas enfermedades y no sus características nutricionales específicas. Por eso, es importante señalar que un consumo excesivo de torreznos puede resultar perjudicial para la salud, ya que contribuiría al aumento de grasas saturadas y triglicéridos.