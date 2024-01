La incidencia de las infecciones respiratorias se ha disparado en la Comunitat Valenciana mucho m谩s de lo que ya estaba. La autonom铆a, donde se registran 1.501 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 952 de la media nacional, es la quinta comunidad espa帽ola en tasa de hospitalizaci贸n por este motivo.

Ante esta situaci贸n, en la que ahora mismo la gripe (sobre todo la gripe A) lleva mucha ventaja frente a otras infecciones como el covid, cuyas tasas de contagio tambi茅n son elevadas aunque no tanto, la Conselleria de Sanidad se ha visto obligada a abrir hoy la vacunaci贸n sin cita previa con el fin de promover la inmunizaci贸n de la poblaci贸n ante este repunte.

Los casos de gripe siguen al alza

Las navidades, que acaban de concluir, no han hecho sino aumentar los contactos sociales y las salidas, por lo que es probable que la situaci贸n empeore todav铆a m谩s en los pr贸ximos d铆as y el pico de contagios siga creciendo.

La principal preocupaci贸n es el impacto de todas estas infecciones respiratorias sobre la presi贸n hospitalaria. No es para menos puesto que, seg煤n los datos del聽Sistema de Vigilancia de Infecci贸n Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III, la Comunitat Valenciana tiene una incidencia de 37,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta cifra duplica la existente hace dos semanas, justo antes de empezar la Navidad, cuando la incidencia se situaba en 18,1 casos por cada 100.000 habitantes. Con estos n煤meros, no es raro encontrar a personas que han pasado o est谩n atravesando ahora mismo una gripe y lo peor es que muchos de estos pacientes no estaban vacunados contra este virus ni hab铆an vuelto a recibir una vacuna de recuerdo contra el covid.

Por eso desde Sanidad se trabaja ahora en reforzar la inmunidad de la poblaci贸n, especialmente contra la gripe, y se ofrece la vacunaci贸n sin cita previa para favorecer esa inmunidad de grupo y evitar que los casos presenten s铆ntomas graves que requieran de hospitalizaci贸n.

Son muchas las personas que desde hoy se est谩n acercando a los centros de salud para recibir la vacuna de la gripe y/o del covid. La cuesti贸n es cu谩ndo empezar谩 a hacerles efecto esa vacuna, porque no se trata de algo inmediato que se inyecte y ofrezca protecci贸n desde el minuto uno.

As铆 las cosas, la gran pregunta es cu谩nto tiene que pasar para que haga efecto la vacuna de la gripe. El Ministerio de Sanidad explica que, desde que se recibe la vacuna, se necesitan dos semanas para que el cuerpo se desarrolle protecci贸n inmunitaria contra el virus de la influenza.

Esto significa que es posible contagiarse de gripe tras haberse puesto la vacuna, sobre todo si el contagio se produce en las dos semanas inmediatamente posteriores a la vacunaci贸n.

No obstante, hay que tener claro que recibir la vacuna de la gripe no evita el contagio. Sucede como con el coronavirus: protege de los s铆ntomas m谩s graves, pero no impide que el virus penetre en nuestro cuerpo.

Para que la vacuna de la gripe funcione correctamente hay tres factores clave: la edad y el estado de salud de quien la recibe, as铆 como la similitud de los virus que circulen con los que se inocularon en la vacuna.

La vacuna de la gripe se elabora cada a帽o con los datos facilitados por numerosos expertos y laboratorios de la Organizaci贸n Mundial de la Salud que analizan los virus que han afectado principalmente a la poblaci贸n y, en base a esas observaciones, recomiendan la composici贸n m谩s adecuada para cada campa帽a anual.

Es necesario insistir en que la vacuna de la gripe es una vacuna muy segura que est谩 elaborada para evitar el mayor n煤mero posible de hospitalizaciones y muertes por este virus.