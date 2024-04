Luna en Escorpio ¿qué significa?

Desde el 23 de abril la Luna está en Escorpio y según la astrología, un movimiento que vuelve a resurgir con mucha fuerza, esta posición de nuestro astro no va a dejar indiferente a nadie.

Que la Luna esté en Escorpio significa que en su órbita alrededor de la Tierra, pasa por el cuadrante del cielo que está bajo el signo de Escorpio. Y por si fuera poco, fuimos testigos de cómo la entrada en este signo fue en modo de Luna Rosa, así que la fuerza selenita se va a dejar sentir en cada uno de los signos del zodíaco.

Cómo afecta la Luna en Escorpio

Cuando la Luna entra en Escorpio las emociones se perciben de forma muy poderosa, no en vano los nacidos bajo el signo del escorpión son personas enérgicas, sensuales y con unas capacidades sensitivas fuera del alcance de muchos (no en vano los escorpiones son los grandes expertos en las artes amatorias del horóscopo). Así que en este periodo el deseo y la pasión reinarán en el ambiente, aunque todo tiene su cara oculta (como la Luna) así que es posible que los secretos se desvelen, salgan a la luz temas que teníamos reprimidos y que prestemos más atención a lo que sucede en nuestro interior.

Eso que se ha intentado ignorar durante tanto tiempo, el "si no lo veo no existe" se a a terminar y habrá que enfrentarse al verdadero yo que muchas veces no es tan luminoso como creemos.

Es momento de afrontar nuestra faceta más oculta / Pexels

Cabe recordar que las Lunas llenas también son épocas de cierre de ciclos, así que hasta el próximo 2 de mayo día en el que acabaremos de sentir la influencia de la Luna en Escorpio, recogeremos los frutos de aquello en lo que hemos estado trabajando y puesto todas nuestras energías. Pero no solo eso, sino que que el momento de dejar ir y soltar, dejando que fluyan las situaciones.

Los Escorpio son poderosos... y sensuales / Levante-EMV

Librarse de cargas que no nos pertenecen

Con esta Luna también se llega al punto en el que es necesario desprenderse de las cargas emocionales que nos lastran. Por eso no resultaría extraño que el estrés y la angustia que nos provocan esas cargas se manifiesten en nuestro cuerpo: somatizar el estrés. Escucha a tu cuerpo y deja ir aquellas preocupaciones que no te corresponden.