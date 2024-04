El truco de belleza del que nadie habla: el remedio contra las hemorroides que arrasa en el 'skin care'

Se trata de una de las enfermedades que se sufre en silencio... pocos reconocen padecerla pero recurren a fármacos para intentar tratar los síntomas y aliviarlos. Se trata de una patología que padecen muchas personas (de hecho más de las que parece) y que puede tener consecuencias graves en el día a día.

Sin embargo, algunos de estos remedios para tratar o aliviar las hemorroides se han convertido en todo un pilar fundamental para el tratamieto de la piel de muchas personas. Las cremas comercializadas para tratar estas protuberancias del plexo hemorroidal tienen propiedades relajantes y antiinflamatorias para permitir que las hemorroides se retraigan y se reduzcan las molestias.

Es precisamente esta propiedad antiinflamatoria y relajante la que las ha convertido en un remedio casero para tratar algo tanto disipar como las ojeras y las bolsas en la zona inferior de los ojos.

El secreto de las influencer

Las cremas contra las hemorroides son productos ideados para contraer y aliviar las molestias. La mayoría de ellas incorporan fenilefrina como principio activo. Este componente es un vasoconstrictor, que hace que se reduzca la inflamación al contraer los capilares y reducir el volumen de sangre. Es justamente esta propiedad la que permite que, al usarlo bajo los ojos, se produzca un efecto flash de reducción casi inmediata de las ojeras.

Las cremas para combatir las hemorroides son el secreto de muchos influencer / Gpointestudio. Freepik.

Sin embargo, y como con cualquier otro fármaco, no es recomendable usarlo fuera de los usos prescritos. Estas cremas están ideadas para el uso rectal, por lo que emplearla en zonas con piel tan sensible como la cara puede tener efectos no deseados. Si entra en contacto con los ojos, los componentes químicos pueden causar irritación, enrojecimiento y, en casos extremos, daño en la visión. Aunque alguien pueda ser cuidadoso en su aplicación, el riesgo de que la crema entre en los ojos sigue siendo significativo.