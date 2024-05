Comer barritas de proteínas es una forma fácil y rápida de consumir una cantidad importante de proteínas. Son fáciles de llevar y consumir, lo que las hace ideales para momentos en los que necesitas un refrigerio rápido. Por otra parte, son una buena fuente de proteínas, lo cual es esencial para la reparación y el crecimiento muscular, especialmente después del ejercicio. Otro punto positivo es que vienen en porciones predefinidas, lo que puede ayudar a evitar comer en exceso.

No obstante, consumir barritas energéticas puede ser beneficioso siempre y cuando se tengan en cuenta varios factores como tus necesidades nutricionales, objetivos de salud y la calidad de las barritas que consumes. En el mercado hay multitud de productos que se venden bajo la etiqueta de barritas de proteínas, pero algunas de ellas pueden contener altos niveles de azúcares añadidos, lo que puede contrarrestar los beneficios para la salud. Además, muchas contienen aditivos, conservantes y edulcorantes artificiales que podrían no ser ideales para la salud a largo plazo.

Estas son las mejores barritas de proteínas, según la OCU. / RD

Por otro lado, algunas barritas pueden ser bastante calóricas, lo cual podría no ser ideal si tu objetivo es la pérdida de peso, y no todas proporcionan un perfil equilibrado de nutrientes, por lo que no deben reemplazar comidas completas. Por todos estos motivos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha decidido llevar a cabo un análisis comparativo para sentenciar cuáles son las mejores barritas de proteínas del supermercado.

Después del análisis, en el que se ha comparado 20 barritas de proteínas de diferentes marcas y de venta en supermercados, la OCU ha determinado que no son un alimento especialmente saludable, debido a que la mayoría tienen muchos aditivos, además de contener altos nivenes de ácidos grasos y azúcales. Por lo tanto, ha recomendado a los consumidores que limiten el consumo de las barritas energéticas a ocasiones puntuales, y que nunca lo tomen como sustitutivo de una comida.

Una vez finalizado el análisis comparativo, la OCU ha sentenciado cuáles considera que son las tres mejores barritas de proteínas del mercado. El primer puesto lo ocupa Powerbar Protein+Low in sugars. Según la organización, estas son las mejores barritas por su valor nutricional, si bien sigue siendo un producto muy procesado, por lo que no es recomendable consumirlo de manera habitual. En segundo lugar, se encuentra Nutrisport Low carbs High protein bar Brownie, una barrita que aporta 20 gramos de proteína, con un buen etiquetado, y valor nutricional aceptable. Por último, Corny 30% protein 0% azúcares añadidos Chocolate, una barrita que aporta 15 gramos de proteína y presenta una buena relación calidad precio.