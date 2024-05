Las protestas de los vecinos del Santiago Bernabéu por el ruido durante el concierto de Taylor Swift

El espectáculo del paso de Taylor Swift por España tiene también su sombra... y si no que se lo digan a los miles de vecinos que viven en el entorno del estadio del Santigo Bernabéu de Madrid. No es la primera vez que protestan por las molestias de la celebración de un megaconcierto en el estadio pero la confluencia de dos durante dos jornadas seguidas y el hecho de que sea Taylor Swift con los miles y miles de fans que atrae ha hecho saltar chispas entre los propietarios e inquilinos que viven en esa zona.

Y es que aunque pueda parecer lo contrario, lo cierto es que la logística y preparación que conlleva un evento de estas características tiene un gran impacto para el entorno urbano. Calles cortadas, dispositivo especial para atender a los asistentes durante las largas colas, montaje de escenarios, salidas de emergencia, presencia de agentes de seguridad... y todo eso repercute negativamente entre quienes viven y transitan a diario por las proximidades del Santiago Bernabéu.

Además, a estas molestias hay que sumarle también el ruido que se emite desde el interior del estadio durante los ensayos, los preparativos y especialmente en las actuaciones. Pese que a que artistas como Taylor soliciten que el estadio se cubra para reducir las molestias y el impacto al vecindario, lo cierto es que el sonido sigue siendo muy perceptible desde el exterior.

"Lo que no puede ser es que la ciudad esté la servicio de un club privado, no puede ser que un estadio sea una maldición praa la ciudad y que se sacrifique la salud de los vecinos que viven en la zona"

Judith (izquierda) y Mai (derecha) posan con dos camisetas de Taylor Swift recién compradas en la tienda de merchandising del Bernabéu. / Levante-emv

Ruido y suciedad

Los vecinos ya han sacado a la calle sus protestas y han denunciando ante el Ayuntamiento de Madrid todas estas molestias. "A los vecinos de aquí nos han destrozado la vida. Yo tengo aquí un coche en una aparcamiento por el que estoy pagando todo un año y durante varios días no voy a poder sacar y meter el coche por todo esto que se ha montado, por el ruido que se hace... Lo que no puede ser es que la ciudad esté la servicio de un club privado, no puede ser que un estadio sea una maldición praa la ciudad y que se sacrifique la salud de los vecinos que viven en la zona", lamentan propitarios y vecinos.

Según explican, "los conciertos emiten un volumen sono que supera la normativa de madrid y europa. Esto eventódromo que han creado pues provoca multitud de problemas de salud público de seguridad y de suciedad".