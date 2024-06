La mejor excusa de un alumno en la EBAU tras salir en blanco de un examen: "Soy swiftie, lo siento"

Miles de alumnos nunca olvidarán el día de hoy. Si bien el lunes arrancaron las pruebas de Ebau en algunas comunidades autónomas, el grueso de los estudiantes se han enfrentado hoy a los primeros exámenes de los que dependerá en parte si pueden estudio o no la carrera de sus sueños.

En las puertas de los campus y aularios en los que se celebran las exámenes se han repetido las mismas instantáneas que todos los años: nervios, repasos de última hora, estampitas religiosas y amulatos para llamar a la buena suerte, onzas de chocolate para lograr un extra de energía mental y algún que otro pico de ansiedad. El primer examen es siempre el peor. Los nervios acumulados durante los días previos estaban a flor de piel y muchos alumnos acaban pagándolos durante la primera prueba de la jornada.

Comienza la Ebau 2024: la última memorística y con récord de alumnado / Daniel Tortajada

Sin embargo, de entre todo ellos, este año hay un estudiante que ha sobresalido por sus excusas tras enfrentarse a la Ebau. Ha sido en Extremadura y no precisamente por falta de sinceridad... sino por todo lo contrario.

"No he podido estudiar mucho"

Ante los micros de TVE el joven, tal como él mismo ha publicado en su perfil de la red social x, ha reconocido que no iba muy preparado y que no había podido estudiar mucho para los exámenes. ¿El motivo? Según el joven, había decidido sacrificar su preparación para la Ebau a cambio de asistir al concierto de Taylor Swift en Madrid: "No he podido estudiar mucho porque me fui a Madrid a ver el concierto de Taylor Swift.... Soy 'swiftie' lo siento", reconocía sin pudor mientras gesticulaba orgulloso.

El mejor marketing social

Pero más allá de la excusa, el joven parece conocerse al dedillo todos los trucos para llamar la atención, especialmente de las seguidoras de la cantante estadounidense. De hecho, y tras declararse 'swiftie' públicamente, aprovecha el impacto de su intervención en televisión para intentar llegar al mayor número de fans de Taylor Swift, a las que les reclama que contacten con él para intercambiar impresiones sobre la artista: "Para todas las swifties que quieran debatir sobre su talento escribirme por md de instagram, que twitter ultimamente me da problemas".