Los dos bálsamos labiales que la OCU recomienda evitar por contener compuestos tóxicos

Prácticamente todo el mundo utiliza bálsamos labiales, en mayor o menor medida, para mantener hidratados y protegidos los labios. En verano, debido al calor y la excesiva exposición solar los labios se desidratan muchísimo. Por otro lado, los meses de más frío es habitual que se resequen y agrieten. Hay una gran oferta de bálsamos labiales, ya que no todos son iguales, y ya no es que no cumplan con la función que se espera de ellos, sino que algunos pueden resultar incluso peligrosos para la salud.

Así lo ha revelado un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en el que se ha analizado los ingredientes de doce bálsamos labiales, de los más vendidos en nuestro país. Este análisis ha determinado que algunos de ellos contienen una presencia significativa de impurezas tóxicas (MOSH) que pueden llegar a ser muy perjudiciales para la salud.

La OCU ha advertido de que estas impurezas, que provienen de aceites minerales derivados del petróleo que tienen propiedades hidratantes, pueden acumularse en tejidos, nódulos linfáticos, bazo e hígado, ocasionando microgranulomas. Además, pueden llegar a alterar el ADN y provocar cáncer.

Los dos labiales que la OCU recomienda evitar. / RD

En definitiva, la ingesta de estas impurezas tóxicas, aunque sea en pequeñas cantidades, es peligroso para la salud. Por eso la mayoría de los labiales analizados emplean, en lugar de aceites minerales, aceites y ceras de origen natural. De hecho, la tendencia es positiva, ya que hace tan solo seis años la mayoría de bálsamos labiales contenían algún derivado del petróleo.

Tras analizar los doce bálsamos labiales, la OCU ha sentenciado que dos de ellos contienen MOSH. Según este análisis, los productos en cuestión serían, por una parte Leti Balm Repair Fluido, y por otra parte Neutrogena Protector Labial.

Tras esto, la OCU ha creado una lista de compuestos que provienen del petróleo, para que los clientes conozcan cuáles son y evitar comprar bálsamos labiales que los contengan entre su lista de ingredientes. Son los siguientes: