Ibiza regulará, por primera vez, el número de coches que visitan la isla este verano

El Consell Insular ya ha aprobado el cupo máximo de 20.168 coches los que, además de los que tienen residencia fiscal en la isla de Ibiza, podrán circular entre el 1 de junio y el 30 de septiembre en la isla, de los que 16.000 serán de alquiler y 4.108 serán para turistas que quieran desembarcar con su coche en Ibiza desde los puertos de Barcelona, Denia, Valencia o Palma.

Este primer año de funcionamiento servirá para, además de evaluar los efectos reales de esta medida, contar por primera vez con todos los datos que navieras, ayuntamientos y DGT aportarán al Consell Insular de Eivissa, la máxima institución de la isla, de cuántos coches circulan en la isla.

Para todo ello el Consell Insular de Eivissa ha puesto en marcha la plataforma ibizacircular.es que, previo pago de una tasa de 1 euro al día, os permitirá reservar el cupo necesario para disfrutar de vuestras vacaciones.

Atasco en el acceso al mirador de Es Vedrà / Irene Vila

El objetivo no es otro que conseguir que quienes residen y visitan nuestra isla puedan hacerlo con la mayor calidad de vida posible, a la vez que se salvaguardan entornos naturales que se ven afectados por la masificación de vehículos.

Por ello, este primer año debes saber que:

¿Podré visitar Ibiza con mi coche este año?

Sí, siempre y cuando no se haya superado el cupo de 4.108 vehículos circulando en la isla de Ibiza más allá de los que están específicamente excluidos de la Ley.

¿En qué fechas se aplica la regulación?

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre incluido. Hay que tener en cuenta que la Ley regula la circulación, no la entrada y, por tanto, todos aquellos vehículos que hayan entrado antes del 1 de junio y que no tengan el domicilio fiscal en la isla de Ibiza, deberán reservar el cupo correspondiente.

¿Cómo puedo hacer para pedir plaza dentro del cupo?

Si todavía no has comprado los billetes, es probable que cuando vayas a hacerlo ya se haya activado el sistema ibizacircular.es con la página web o aplicación de tu naviera para que se reserve el cupo automáticamente en el proceso de compra. Si ya has comprado el billete, pocos días antes de embarcar podrás reservar tu cupo en la página web ibizacircular.es, que se habilitará en cuestión de días.

Si ya tengo los billetes, ¿me puedo quedar sin cupo?

Si ya has adquirido tu billete para viajar con tu vehículo a bordo, pocos días antes de tu salida podrás reservar cupo durante tu estancia en la web ibizacircular.es. Para estos casos, se ha previsto una reserva de cupo suficiente para dar servicio a la demanda prevista.

Las caravanas se acogerán a un régimen específico. / Toni Escob

Tengo que desplazarme por trabajo a Ibiza durante la vigencia del cupo, ¿debo registrarme también en la plataforma?

Así es, tan solo aquellos residentes fiscales en las islas de Menorca, Mallorca o Formentera están exentos de tener que reservar y pagar el cupo por motivos laborales. En estos casos, igualmente, deberán presentar un contrato de trabajo que justifique la necesidad del viaje.

¿Existen excepciones para el transporte de mercancías?

Sí. El transporte de mercancías está exento de la regulación.

Las personas que vienen a trabajar de temporada a la isla de Ibiza, ¿están exentas de reservar el cupo y pagar la tasa?

Más allá de las excepciones particulares que contempla la Ley, como norma general, están exentos de reservar el cupo y pagar la tasa únicamente aquellos vehículos cuya residencia es en Ibiza, es decir, que se paga el impuesto de circulación en la isla de Ibiza.

¿Las motos están exentas?

Por ahora sí, así que si vuestra intención es venir en moto, no debéis hacer nada.

¿Y las caravanas?

Las caravanas se acogen a un régimen específico: por un lado deberéis reservar el cupo, por lo que deberéis visitar ibizacircular.es y reservar el cupo previo pago de la tasa, sin embargo, en el caso específico de las caravanas deberéis acreditar reserva en un camping y está específicamente prohibido estacionar en el suelo rústico de la isla.